Тут ни убавить, ни прибавить. Главное — делать это без фанатизма.

Пожалуй, основная новость сегодняшнего дня, которую, впрочем, очень быстро забудут, является глобальный сбой систем Microsoft, вызванный ошибкой в работе сторонней системы кибербезопасности CrowdStrike. Мы сейчас не будем вдаваться в детали, а просто отметим, что в странах, которые полностью полагаются на западные программные продукты, из-за сегодняшнего сбоя, выражавшегося в «синем экране смерти», пострадали многие отрасли, понеся при этом большие убытки.

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Сбой практически никак не затронул Россию, поскольку в РФ все стратегические отрасли были переведены на отечественное (в той или иной мере, но всё же) программное обеспечение. И вот, произошедшее событие красноречиво продемонстрировало важность данного процесса, о чём с нескрываемой гордостью заявило Минцифры России.

Как отметило ведомство, сегодняшние события, когда на Западе была парализована работа банков, сферы услуг, аэропортов, продовольственных магазинов и прочих предприятий, а Россию при этом данные события практически никак не затронули (максимум — на пользовательском уровне), наглядно показали, насколько важно и значимо заниматься импортозамещением импортного программного обеспечения.