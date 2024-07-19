Годовой объём переработки вырос до 450 тысяч тонн.

АО «Полиметалл», ведущий производитель золота и серебра в России, продолжает наращивать производственные мощности. В Свердловской области запущена вторая очередь обогатительной фабрики «Краснотурьинск-Полиметалл». Примечательно, что это произошло всего спустя год после старта работы первой очереди.

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«Сегодня фабрика представляет собой производственный актив с уникальными технологическими возможностями по переработке различных видов руды, — рассказывает управляющий директор «Краснотурьинск-Полиметалла» Андрей Лисицын. — К тому же она обеспечена сырьем до 2040 года. Это важный этап в развитии промышленного потенциала как компании, так и региона».

Новая технологическая линия предназначена для переработки полиметаллических медно-цинковых, цинковых, золотосодержащих руд методом флотационного и гравитационного обогащения. Теперь, помимо золотосульфидного концентрата, предприятие способно выпускать концентраты медный, цинковый и гравитационный золотосодержащий. С запуском второй очереди годовой объем переработки «Краснотурьинск-Полиметалла» составит 450 тысяч тонн полиметаллических руд разного минералогического состава.

Стоит отметить, что на фабрике применяется замкнутая система водооборота, а все экологические стандарты и требования были учтены ещё на этапе проектирования. Для развития промышленной инфраструктуры предприятия был проложен железнодорожный путь от станции «Красный железняк» и построена грузовая станция для доставки руды и отправки концентрата потребителям.

«Нашему коллективу удалось реализовать проект в сжатые сроки, параллельно обеспечив выход первой линии предприятия на проектные показатели», — добавил Андрей Лисицын.