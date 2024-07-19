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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО считает, что скорость наступления мира на Украине будет зависеть от активности её поддержки Западом
Объясните кто-нибудь человеку в очках, что эта зависимость не прямая, а обратная.

Казалось бы, спустя 2,5 года кризиса, который уничтожает Украину как государство, представителям коллективного Запада пора бы уже сделать единственно верные выводы и сделать всё, пойти на любые условия, лишь бы установить мир. В таком случае Запад, который якобы так сильно печётся об Украине, хотя бы проявил последовательность: страна сохранена, а дальше можно вешать какую угодно лапшу на уши гражданам Запада о целях России и о том, что они якобы не достигнуты.

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Трагедия заключается в том, что спонсоры Киева слишком сильно вписались в этот конфликт, сделав его экзистенциальным для самих себя. Проще говоря, теперь этот кризис является экзистенциальным для обеих его реальных сторон конфликта — России и Запада в его глобалистском, евроатлантическом исполнении. И выход из ситуации только один: одна из сторон этого конфликта должна отступить.

На данном этапе положение дел на линии боевого соприкосновения прямым текстом демонстрирует, что отступать придётся Западу, которому не получилось ни изолировать Россию политически, ни разрушить её экономику посредством незаконных односторонних рестрикций, ни изменить ход развития боевых действий. В западных столицах этого по-прежнему толком не понимают, поэтому позволяют себе весьма опасные заявления, которые будут иметь тяжелейшие последствия.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу необходимо дать понять России и Владимиру Путину лично, что НАТО готово к длительному противостоянию на Украине. В представлении Столтенберга, чем дольше и активнее Запад поддерживает Украину, тем быстрее наступит мир.

Согласны ли с таким умозаключением граждане Украины, которые являются основными потерпевшими от этого конфликта, и мнение которых никто в этой сверхдержавной разборке не спрашивает, вопрос, что называется, открытый. Реальность заключается в том, что мир наступит только в том случае, если коллективный Запад откажется от политики конфронтации с Россией, а для этого на Западе должны сначала полностью смениться действующие политические руководства и элиты. С нынешними говорить совершенно не о чем. Российские условия завершения украинского кризиса озвучены на высшем уровне, и других условий не будет. Вернее, будут, но только в сторону их ужесточения.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
3
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