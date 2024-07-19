В первый год планируется выпустить более 100 000 метров ленты.

Колебания курса валют, нестабильность цен на серебро, сложности с логистикой и международными расчетами — все эти факторы заставляли поставщиков электропроводящих лент регулярно повышать цены. В итоге компания «Энергоконтракт», крупнейший мировой поставщик спецодежды для защиты от поражения электрическим током, приняла решение взять ситуацию в свои руки. В июле 2024 года на собственной фабрике в Московской области компания запустила производство электропроводящих лент.

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Уже более пяти лет на площадке «Энергоконтракта» в поселке Марусино работает самое технологичное в России и СНГ производство арамидных тканей. Именно здесь изготавливается термоогнестойкая металлизированная ткань — основа костюма, защищающего от поражения электрическим током. Теперь рядом с ним появился новый участок, оснащённый лентоткацким и сновальным оборудованием. Здесь налажен выпуск промышленных партий электропроводящих лент, которые не только соответствуют, но и превосходят требования ГОСТа.

«Перенос производства на собственную площадку обеспечивает гибкость при закупке сырья и создаёт более благоприятные условия для сдерживания роста цен, — комментирует Артем Челахов, технический директор ООО «ПО Энергоформ», входящего в состав ГК «Энергоконтракт». — Кроме того, освоение новой лентоткацкой компетенции и наличие собственных производственных мощностей позволит проводить больше экспериментов для создания еще более совершенных продуктов».

Новая лента — второй по значимости материал для создания СИЗ от поражения электрическим током. Она обеспечивает шунтирование тока величиной в десятки ампер. Ежегодно более 10 000 сотрудников транспортной и электросетевых отраслей используют инновационную спецодежду этих линеек. В первый год «Энергоконтракт» планирует выпустить более 100 000 метров ленты, которая будет использована для изготовления уникальных экранирующих комплектов «Энерго-Фарадей» и «Энерго-Тесла».