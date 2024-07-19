Что, в общем-то, естественно.

Поскольку украинское законодательство, мягко говоря, не соблюдается, а если бы соблюдалось, то в два счёта меняется, то Украину облюбовали отмыватели денег и прочие мошенники всех мастей. В частности, именно на Украине действуют (по крайней мере, действовали) колл-центры, с которых производились обзвоны россиян в мошеннических целях. У людей вымогали деньги, обманом завладевали личной информацией и даже получали доступ к «Госуслугам». Общая сумма, которую таким мошенникам удалось выудить со счетов россиян, перевалила за миллиарды долларов, и нетрудно догадаться, что эти деньги шли либо в карманы жуликам, либо на закупку оборудования для ВСУ.

реклама

Зачастую разговор с такими мошенниками завершался звонящей стороной после проверочного вопроса «Чей Крым?», ну а на сегодняшний день эти звонки либо не происходят вовсе, либо их частота снизилась в несколько раз. У данного феномена есть одно убедительное объяснение: как сообщает издание Mash со ссылкой на российские правоохранительные органы, это связано с уничтожением российскими ракетными ударами тепловых и гидроэлектростанций на Украине.

В частности, многие колл-центры располагались в Днепропетровске, электроснабжение которого серьёзно пострадало после российской ракетной кампании по «выносу» энергосистемы Украины в этом году.

Количество звонков аферистов, уточняют ведомства, снизилось от 2 до 5 раз.