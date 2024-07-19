Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россияне стали получать в несколько раз меньше мошеннических звонков после уничтожения ТЭЦ и ГЭС на Украине
Что, в общем-то, естественно.

Поскольку украинское законодательство, мягко говоря, не соблюдается, а если бы соблюдалось, то в два счёта меняется, то Украину облюбовали отмыватели денег и прочие мошенники всех мастей. В частности, именно на Украине действуют (по крайней мере, действовали) колл-центры, с которых производились обзвоны россиян в мошеннических целях. У людей вымогали деньги, обманом завладевали личной информацией и даже получали доступ к «Госуслугам». Общая сумма, которую таким мошенникам удалось выудить со счетов россиян, перевалила за миллиарды долларов, и нетрудно догадаться, что эти деньги шли либо в карманы жуликам, либо на закупку оборудования для ВСУ.

реклама

Зачастую разговор с такими мошенниками завершался звонящей стороной после проверочного вопроса «Чей Крым?», ну а на сегодняшний день эти звонки либо не происходят вовсе, либо их частота снизилась в несколько раз. У данного феномена есть одно убедительное объяснение: как сообщает издание Mash со ссылкой на российские правоохранительные органы, это связано с уничтожением российскими ракетными ударами тепловых и гидроэлектростанций на Украине.

В частности, многие колл-центры располагались в Днепропетровске, электроснабжение которого серьёзно пострадало после российской ракетной кампании по «выносу» энергосистемы Украины в этом году.

Количество звонков аферистов, уточняют ведомства, снизилось от 2 до 5 раз.

#россия #украина #политика #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
58
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
96
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
38
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
61
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
2
О создании идеального игрового репака
6
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
2
Call of Duty Black Ops 2024 - путь к "триумфу" Xbox
2

Сейчас обсуждают

Ni9999
16:27
И так 100-1000-5000 раз? Шедевральная инструкция лол!
Найдено решение проблемы "синего экрана" Windows после глобального сбоя операционной системы
Alexey B
16:26
Внешняя установка жестких дисков почти всегда проигрывает внутренней (ПРИ ГРАМОТНОЙ УСТАНОВКЕ), т.к. в хорошем корпусе: - можно использовать хороший вибро крепеж, что исключает (или правильнее сказать...
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
linux4ever
16:20
Взял Motorola Edge 40 pro. Камера, динамики, экран офигенные.
Россияне стали в 3.5 раза чаще покупать китайские флагманы дороже 50 тысяч рублей
Чaтo- - - - Бoт
16:19
Хватит нести чушь, кокаиниссимус. Скоро у тебя все каклы из городов сами разбегутся в сторону западных границ. На, изучай, клован: "...«Страна.ua» 15 июля 2024 - Глава комитета Рады по финансам и нало...
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
linux4ever
16:18
Чумба давай статью о том, как искал злополучный файл.
Найдено решение проблемы "синего экрана" Windows после глобального сбоя операционной системы
Михаил Авраменко
16:14
Этот упоротый свинтус никогда не признает что всё это является постановочными кадрами, снятыми на знаменитой киностудии "Киевзвиздежфильм".
Трамп считает, что Россия начала операцию на Украине из-за слабости действующей администрации США
Spike Rus
16:13
"...проект является «явно мошенническим» и эксплуатирует психологию той части граждан, что нацелена на получение легких денег и не хочет работать." Тоже можно написать и про партию седого медведя. Они...
Россиянам могут законодательно запретить «тапать хомяка»
RandomXP
16:11
Данный случай показывает, на сколько Винда не умеет себя сама защищать от сбоев.
Найдено решение проблемы "синего экрана" Windows после глобального сбоя операционной системы
tolya21
16:10
Красавчик!
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
tolya21
16:10
Все доводы притянуты за уши
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем