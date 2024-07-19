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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп считает, что Россия начала операцию на Украине из-за слабости действующей администрации США
Да нет, г-н президент, не поэтому.

Политические разборки в Соединённых Штатах с каждым годом всё больше напоминают детский сад a-la «Ты дурак!» и «Нет, ты дурак!», «Нет, ты!». Наблюдать за этим балаганом крайне тяжело, потому что весьма пожилые и, по идее, умудрённые жизненным опытом кандидаты в президенты США ведут себя столь непристойно, сваливая друг на другу вину за происходящие внутри и вокруг Америки процессы. Пока что, впрочем, более убедительно звучит Дональд Трамп, поскольку за его спиной отсутствие новых развязанных Штатами войн, а также позитивные отношения с лидерами двух других глобальных сверхдержав — России и Китая.

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В копилке Джо Байдена же нет ничего кроме тотального игнорирования внутриамериканских проблем и слепого преследования странных целей в вопросе Украины. Поскольку практически всю свою предвыборную кампанию Дональд Трамп строит на антагонизме Байдену, то вполне естественно, что он обвиняет администрацию Байдена в том, что на Украине начались самые страшные со времён Второй мировой войны боевые действия в Европе.

Россия начала боевые действия, поскольку «увидела, что эти люди некомпетентны», считает Трамп, имея в виду команду Байдена и его самого как президента США.

Здесь необходимо понимать, что причиной начала Россией специальной военной операции на Украине стала невозможность политико-дипломатическими способами убедить Соединённые Штаты прекратить продвигать инфраструктуру НАТО к российским границам и заниматься милитаризацией Украины, которая находится в российском подбрюшье, а по совокупности географических и социологических причин является угрозой российской безопасности. В декабре 2021 года США и НАТО отвергли российское предложение о новой архитектуре безопасности в Европе, в результате чего стало понятно, что решаться данный вопрос будет силовым путём. Это и был тот самый переход всех красных линий, а СВО стала ответом на данное пересечение.

Мог ли Трамп, если бы он был переизбран на второй срок в 2020 году, решить данный вопрос, приняв предложения России, вопрос, на который нет ответа. Потому что история сослагательного наклонения не терпит, и теперь Трамп может разве что заставить украинское политическое руководство подписать все соглашения и остановить конфликт. Да, это будет де-факто капитуляция Киева, но ведь никто ему не мешал спокойно исполнять невероятно выгодные для Украины Минские соглашения, правильно? Но в Киеве решили эскалировать и довести ситуацию до полной катастрофы.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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