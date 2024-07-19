А мы и не сомневались.

Европейский союз увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, продемонстрировав неугасающий спрос на российскую металлургическую продукцию. Согласно расчётам РИА Новости, в мае экспорт металлов и изделий из них в ЕС достиг 373,1 млн евро, что на 29% больше показателя апреля и на 1,2% больше, чем годом ранее.

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Основную долю поставок составили полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 млн евро) и ферросплавы (81 млн евро). Лидером по закупкам стала Италия, увеличившая импорт в 1,6 раза — до 120 млн евро. Внушительный рост продемонстрировали и Нидерланды, увеличившие закупки российских металлов в 7,3 раза — до 78,5 млн евро. В результате Россия заняла лидирующую позицию в списке поставщиков металлов в ЕС, опередив Южную Корею и Индию.

Стоит отметить, что рост закупок коснулся не только стали и железа. Европейский импорт российского алюминия в мае вырос в 1,5 раза по сравнению с апрелем, достигнув 97,8 млн евро — максимального значения с октября 2023 года. Главными покупателями выступили Германия, Италия и Швеция. Возникает резонный вопрос: как долго продлится эта тенденция в условиях сложной геополитической обстановки?