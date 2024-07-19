Теперь у старых шмоток может появиться новая жизнь. Но это в идеале.

Проблема отходов не просто остаётся нерешаемой, но и постоянно увеличивается. Рост потребления, увеличение количества различных упаковок, тканей, металлических отходов, химических... И если с металлическими и химическими отходами всё понятно: их стараются максимально отправлять на переработку, то вот с отходами, например, тканевыми, всё не так просто: обычно их просто сжигают на специальных предприятиях, и лучшее, что из таких отходов можно получить — это золу на удобрения.

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Есть, впрочем, более разумный подход: перерабатывать тканевые отходы в новую продукцию. Первое такое предприятие в России было запущено вчера вечером в Ивановской области. На его мощностях будет выпускаться пряжа из старой одежды и отходов ткацкой промышленности.

На данный момент предприятие может выпускать примерно 200 тонн пряжи из отходов текстильной продукции. Осенью его планируют вывести на полную мощность, составляющую порядка 400 тонн продукции в месяц.

Какую продукцию затем будут производить из созданной из отходов пряжи, впрочем, осталось без комментариев.