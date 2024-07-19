Запуск производства намечен на 2027 год.

Индустриальный парк «Рязанский» готовится принять нового резидента — предприятие по выпуску широкой линейки напитков. Проект, получивший одобрение инвестсовета при региональной «Корпорации развития» 16 июля, предполагает создание завода мощностью до 5 млн единиц продукции ежемесячно.

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В реализацию проекта инвестор вложит 500 млн рублей. Запуск производства, запланированный на 2027 год, позволит создать 100 новых рабочих мест и обеспечит ежегодные отчисления в бюджет региона порядка полумиллиарда рублей. Стоит отметить, что инвестиционная компания, за плечами которой более 7 лет работы на российском рынке и два действующих завода в Краснодарском крае и Московской области, привлекла к разработке рецептуры и технологических процессов зарубежных специалистов.

Уже следующей зимой на участке площадью 3 га в индустриальном парке «Рязанский» начнётся строительство нового завода. Получается, амбициозный проект не только утолит жажду жителей региона, но и вдохнёт новую жизнь в его экономику.