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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: Обама считает, что Байдену следует пересмотреть свой план участия в выборах
Так считают все.

Политическая система в Соединённых Штатах отнюдь не такая прямолинейная, как её рисуют ангажированные средства массовой информации. Многие, кто хорошо знакомы с американским внутриполитическим устройством, называют период президентства Джо Байдена «третьим сроком [Барака] Обамы».

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Прийти к такому выводу несложно. Во-первых, и Обама, и Байден — выходцы из одной Демократической партии. Во-вторых, при президентстве Обамы Байден занимал должность вице-президента и активнейшим образом реализовывал внешнюю политику Обамы. И в-третьих, после начала своего президентского срока Байден начал полностью повторять политику своего предшественника.

Сейчас Джо Байден уже, мягко говоря, не тот, что был даже пять лет назад, не говоря уже о том, каким он был во время президентства Обамы. И вот, Обама задумался о том, что действующему президенту США следовало бы пересмотреть свой план участия в новых президентских выборах. По крайней мере, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, близкие к кругу Обамы.

Очевидно, что рассуждения о необходимости замены кандидата в президенты от Демократической партии стали звучать после провальных дебатов, а также после попытки покушения на Дональда Трампа, ставшего (пока что) самым резонансным политическим событием текущего года, и после которого многие избиратели проголосуют в пользу функционирующего и продемонстрировавшего мужество под угрозой смерти кандидата, чем в пользу человека, с трудом связывающего даже несколько слов в одном предложении.

#сша #политика
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WP: Обама считает, что Байдену следует пересмотреть свой план участия в выборах
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