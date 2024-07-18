Нет, переломным моментом станет тотальный коллапс на поле боя на Украине. Последствия этого кризиса и ведут к нынешним результатам выборов в ЕС и приведут — в США.

Не секрет, что единственной причиной, по которой специальная военная операция затянулась уже на 2,5 года, а не завершилась за условные 3—4 месяца — это максимальное вклинивание в этот конфликт коллективного Запада, и в первую очередь Соединённых Штатов. Официальный Вашингтон начал вливать на Украину огромные деньги, поддерживая тем самым на плаву дефицитный бюджет этой страны, поставлять вооружения, боеприпасы, оказывать политико-дипломатическую поддержку путём оказания давления на своих европейских сателлитов, а также на Японию и Южную Корею, тоже являющихся американскими сателлитами.

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Бесконечно так продолжаться не может, и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что переломным моментом во всём украинском кризисе станут выборы президента США. По мнению Сийярто, в случае победы Дональда Трампа позиция Соединённых Штатов по украинскому кризису изменится, и Вашингтон перестанет вкачивать безумные по своим масштабам и по своему эффекту для Украины средства.

Понятно, что Сийярто в данном случае проявляет дипломатию. В реальности переломным моментом будет только ситуация на поле боя, когда уже никаким способом не получится изображать, будто вооружённые силы Украины могут хоть каким-то образом выйти из этого конфликта победителем.

Ранее российское руководство объяснило, что боевые действия на Украине могут завершиться политико-дипломатическим способом, но подразумевающим полное выполнение всех российских требований и задач, поставленных перед специальной военной операцией. Иными словами, Украина должна будет в мирном формате провести собственную демилитаризацию (естественно, под контролем Москвы), запретить целый ряд супрематистских движений и выдать военных преступников, обозначить себя безоговорочно нейтральным и внеблоковым государством с неотчуждаемой ни при каких обстоятельствах (кроме разве что вступления в состав другого государства) нейтральностью, а также признать новые территориальные реалии и вывести войска с территории России в том виде, в котором её признаёт Россия. Также коллективному Западу необходимо немедленно и полностью прекратить все поставки вооружений Киеву.