Пока никак лимитов нет.

В Госдуме рассматривают возможность ввести ограничения на количество SIM-карт, которые может приобрести один человек. Об этом сообщил депутат Антон Горелкин. Сейчас законодательство не устанавливает никаких лимитов — россияне могут оформлять на себя неограниченное число номеров.

реклама

Предложение ограничить количество SIM-карт стало одним из пунктов законопроекта с поправками в закон «О связи». Документ уже прошёл первое чтение в Госдуме и, как ожидается, будет принят до 4 августа 2024 года.

Поправки направлены на борьбу с мошенничеством в телефонной сфере. «”Главный союзник” мошенников — анонимность, которую им обеспечивает возможность использования SIM-карт, оформленных на подставных лиц», — отмечает Антон Горелкин.

Законопроект также предусматривает ряд других мер по противодействию мошенникам. В частности, иностранцам запретят покупать SIM-карты дистанционно: оформить номер можно будет только при личном посещении офиса оператора с предъявлением паспорта и прохождением биометрической идентификации. При этом один иностранец сможет иметь не более десяти российских SIM-карт.

Также планируется запретить пополнение баланса мобильного телефона наличными без предъявления паспорта.