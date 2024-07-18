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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Производство сверхмощных компрессоров для СПГ стоимостью 12 млрд рублей запустят в Татарстане
Объём инвестиций действительно внушительный.

В Казани разрабатывают первые в России сверхмощные компрессоры для сжижения природного газа. Мощность агрегатов достигает 130 мегаватт. Об этом в интервью изданию «БИЗНЕС Online» рассказал управляющий директор АО «Казанькомпрессормаш» Ильнур Сагдиев.

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По словам Сагдиева, аналогов комплексу в России пока нет. Во-первых, компрессоры такой мощности будут производиться впервые. Во-вторых, сама площадка отличается беспрецедентными масштабами. Инвестиции в проект составляют почти 12 млрд рублей.

Заказчиками выступают компании «Газпром» и «Новатэк». Уже заключены договоры на поставку 12 компрессорных агрегатов. Опытный образец планируется выпустить примерно через полгода.

Производство будет организовано на двух площадках. Комплектующие будут изготавливать в Казани, а сборка готовых компрессоров и испытания будут проходить в Зеленодольске. Специально для этого там создаётся уникальный испытательный стенд с закрытым газовым контуром, который позволит имитировать реальные условия эксплуатации.

Готовые компрессоры будут отправлять заказчикам водным транспортом — по Волге до Санкт-Петербурга или по Беломорканалу в Мурманск. Освоение производства сверхмощных компрессоров — стратегически важный для России проект. Новая продукция позволит заместить оборудование таких иностранных компаний, как Baker Hughes (США), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation (Япония), Siemens (Германия), SBW (Китай).

#сделано в рф #компрессоры
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