Замещать импорт.

Как вы прекрасно знаете, по причине наложения коллективным Западом на Россию незаконных односторонних рестрикций ряд товаров, причём критически важных, в страну теперь если и ввозится, то зачастую через параллельный импорт через «дружественные» или «нейтральные» страны. В результате удлинения логистических цепочек и желания этих «дружественных» и «нейтральных» стран заработать на этом, ничего не делая, стоимость таких импортированных товаров стала, очень мягко говоря, нецензурной.

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Поскольку импортной техники в России пока ещё (и будет ещё долго) эксплуатируется циклопическое количество, и всей ей необходимо обслуживание, замена «расходников» и запчастей, то наиболее логичным решением является организация производства соответствующих запчастей внутри России. Процесс крайне необходимый, и одно из таких импортозамещающих запчасти для импортной техники предприятий будет построено в Московской области — в городе Воскресенск.

Как отметили подмосковные власти, государственные инвестиции в данное предприятие составят 59 миллионов рублей, а начать работу оно должно будет в 2026 году. Поначалу номенклатура производимых предприятием запчастей составит всего 24 наименования, но в дальнейшем она будет расширяться.

Напомним, что сейчас в России подобный подход является трендовым, причём затрагивает даже такие наукоёмкие сферы, как производство запчастей для закупленных ещё до незаконных рестрикций самолётов западного производства.