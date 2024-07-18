Ныне Залужный — посол Украины в Великобритании.

В период прошлогодних «дворцовых» интрижек под горячую руку киевского политического руководства попал тогдашний главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Военачальника сняли с должности, недвусмысленно обвинив в тяжелейшем положении ВСУ на линии боевого соприкосновения, и это несмотря на то, что коллективный Запад предоставил больше денег, вооружений и техники, чем Залужный желал получить даже в своих максимально наглых просьбах.

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Теперь Залужный является послом Украины в Великобритании, куда сегодня с некой целью, разбираться в значении которой нет никакого смысла, потому что положение Украины может быть исправлено разве что прямым вступлением НАТО в этот конфликт, и то, крайне маловероятно. Тем не менее, в аэропорту Лондона Зеленского встречал Залужный, причём делал это в непривычном для тех, кто привыкли следить за украинским кризисом, образе: в строгом костюме и с галстуком.

Причина, по которой Залужный был в строгом костюме, проста: если Зеленскому на Западе его безобразный внешний вид «прощают», поскольку по полной программе вписались в украинский кризис, то вот другим украинским функционерам, особенно расквартированным в странах пребывания, следует соблюдать протокол и нормы этикета: в толстовках и кедах с небритым лицом на людях показываться не стоит.