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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
На сегодняшний день их загрузка на производстве — 100 %. Очевидно, нужно больше станков.

Загрузка авиационных заводов в России на сегодняшний день либо равна, либо приближается к 100 %. Связано это с ростом выпуска как военной, так и гражданской авиации. В частности, о том, что на Казанском авиационном заводе (КАЗ им. С.П. Горбунова) на полную проектную мощность вышли девять новейших пятикоординатных фрезерных станков, сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

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Отмечается, что данные станки были введены в строй на заводе 14 июня текущего года. В тот день на них были изготовлены первые детали, ну а спустя месяц — на сегодняшний день — загрузка данных обрабатывающих центров (более технически верное название такого рода станков) составляет 100 %, при этом полностью соответствуя требованиям по качеству производимой продукции и скорости работы.

На этом масштабирование производства на Казанском авиазаводе не заканчивается: в ближайшее время механический цех мелких изделий завода пополнится четырьмя токарными станками с числовым программным управлением (ЧПУ).

На Казанском авиационном заводе производят стратегические бомбардировщики Ту-160, а также гражданские лайнеры Ту-214. Собственно, наращивание производственных мощностей завода связано именно с Ту-214: заводу поручено значительно нарастить серийный выпуск данных самолётов, поскольку, как вы понимаете, закупки новых «Боингов» и «Эйрбасов» стали невозможными вследствие вопиюще безобразного поведения коллективного Запада, а ввоз комплектующих для их обслуживания и ремонта стал предельно дорогим, что, в свою очередь, сказывается на стоимости авиабилетов для конечных пассажиров. Сейчас перед Россией стоит грандиозная задача тотального импортозамещения в гражданской авиации: в своё время российское руководство, желая понравиться коллективному Западу, отказалось от собственной гражданской авиации. Теперь эту ошибку необходимо тяжело и скрупулёзно исправлять: стратегически важные отрасли ни в коем случае и ни при каких условиях не должны быть отданы на откуп иностранным державам, тем более не имеющим суверенитета и готовым использовать экономические связи в качестве оружия и средства шантажа.

#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #авиастроение #станкостроение #станки
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