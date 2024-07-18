Как говорится, весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим. Многополярный.

Проблемы коллективного Запада при восприятии реальности даже спустя 2,5 года разрушительного для него противостояния с РФ и глобальным Югом никуда не деваются. Понятно, что текущее положение дел будет сохраняться до тех пор, пока на Западе полностью в рамках демократических процессов не сменятся функционеры или же пока их на фоне тяжелейшего экономического положения не заставят смениться уже в ходе процессов совсем другого толка. Пока что такого стремления, впрочем, нет, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уходить от наднациональной европейской «кормушки» не намерена.

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Более того, она не просто не намерена уходить от «кормушки», но и позволяет себе неоконсервативные, евроатлантические глобалистские заявления, которым в 2024 году совершенно не место. Так, по словам фон дер Ляйен, стратегическое партнёрство между Россией и Китаем ведёт к подрыву «порядка, основанного на правилах» и к снижению глобального влияния Евросоюза.

Откровенно говоря, мы не в курсе, о каком-таком глобальном влиянии Евросоюза говорит глава Еврокомиссии. Евросоюз не является лидером, он — полный сателлит Соединённых Штатов, и этот статус весьма печальный, учитывая историю и потенциал Европы

Что же до «порядка, основанного на правилах», то только ленивый уже не высмеивает данную формулировку. Под этим «порядком» западные глобалисты подразумевают ведущее положение коллективного Запада в международных делах и неписанное право «наказывать» всех, кто не следует западному курсу и при этом не может дать сдачи. Безобразное поведение Запада уже привело к ускоренному слому этого «порядка, основанного на правилах» в пользу многополярности, олицетворяемой двумя другими (помимо США) нынешними сверхдержавами — РФ и Китаем. Именно поведение Запада, его недоговороспособность, фанатизм и инфантилизм в политике и дипломатии привели к тому, что государства глобального Юга активнее сближаются друг с другом, потихоньку дистанцируясь от мирового самозваного «жандарма».