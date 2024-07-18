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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Перми наладят производство полиэтиленовых труб для нужд отопления и водоснабжения
Сказать, что это дело важное — ничего не сказать.

За период «лихих» 1990-х в России под предлогом «А, пёс с ней, на Западе всё равно лучше» была разрушена практически вся промышленность. В 2014-м году стало очевидно, что Запад готов работать с Россией только в том случае, если она будет вести себя исключительно как сателлит (спутник) этого самого коллективного Запада и полностью игнорировать свои национальные интересы. Совсем безобразное подтверждение данного факта было реализовано в 2022-м году и продолжается по сей день, когда Запад начал использовать свою организованную им же экономическую связь с Россией в качестве оружия против России.

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Не будем перечислять отрасли, которые были затронуты незаконными и нелегитимными односторонними западными антироссийскими рестрикциями, потому что проще перечислить, что не было затронуто, поэтому план на обозримое будущее — это тотальное импортозамещение во всех хотя бы стратегически важных отраслях.

Одной из таких отраслей является производство полиэтиленовых труб, применяемых в отоплении и водоснабжении. Раньше такие трубы закупались в Европе, а теперь они в обход незаконных рестрикций либо стали стоить неподъёмных денег, либо завозятся из Китая. Во втором случае, как понимаете, качество продукции не выдерживает никакой критики, и она не может использоваться в строительстве. По этой причине, хотя официально данный факт не уточняется из дипломатических соображений, в Перми откроется предприятие по выпуску труб из сшитого полиэтилена.

Об этом сообщили в пермском региональном Фонде развития промышленности (ФРП). Инвестиции в предприятие составят порядка 740 миллионов рублей, и которых 590 миллионов будут предоставлены именно Фондом развития промышленности. На предприятии будут производиться полиэтиленовые трубы, а также полимерные фитинги. Спрос на данную продукцию постоянно растёт в связи с увеличением объёмов строительства как городского, так и загородного, частного жилья.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение
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