Самого популярного бензина для легковых автомобилей, если что.

Стоимость топлива в России для большинства людей всегда была, остаётся и будет загадкой со множеством неизвестных. Одним базовым экономическим законом спроса и предложения постоянный рост цен на топливо объяснить уже невозможно, и, по всей видимости, с данной задачей не справляются уже даже в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая сообщила о подготовке запроса в нефтяные компании с целью объяснения причин роста цен на самое популярное топливо для легковых автомобилей — бензин АИ-95.

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Как отметило ведомство, в начале этой недели оптовая цена на АИ-95 стала максимальной за текущий год, по этой причине нефтяным компаниям не только были разосланы официальные запросы, но и рекомендовано увеличить объёмы продаж бензина АИ-95 на бирже в связи с сезонным повышением спроса.

Необходимо понимать, что на 95-м бензине ездят не только частные автовладельцы, но и осуществляется доставка грузов на лёгком коммерческом автотранспорте, и, как нетрудно догадаться, повышенные расходы на топливо в конечном счёте будут отражены в стоимости доставки и продукции для конечного потребителя. Именно по этой причине за ценами на топливо необходимо следить не просто пристально, а ещё и жёстко наказывать всех нарушителей, ведь это один из базовых факторов роста инфляции в стране; другим базовым фактором может служить стоимость электроэнергии.