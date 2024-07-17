Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров объяснил, что нужно сделать, чтобы украинский кризис завершился
И сделать это нужно коллективному Западу.

С украинским кризисом на сегодняшний день всё «плюс-минус» уже понятно. Тем не менее, до такой критической для Украины фазы данный конфликт вовсе не обязан был доходить: Москва была готова (и до сих пор готова) на политико-дипломатическое разрешение сложившейся ситуации, требующей нейтрализации Украины, её демилитаризации и денацификации. Киев решил выбрать журавля в небе, ну а всё остальное для страны уже тяжёлое прошлое, страшное настоящее и крайне незавидное будущее.

реклама

Завершиться этот кризис теперь уже может только на российских условиях, но пока ни Киев, ни его спонсоры признать реальность не готовы. России, впрочем, нетрудно в очередной раз (чтобы затем никто не обвинил Москву в непоследовательности) напомнить о том, что если Украина и финансирующий её коллективный Запад действительно хотят мира, то нужно сделать одно простое действие: немедленно прекратить поставки вооружений для нужд ВСУ. Данное единственно возможное решение сегодня на заседании Совбеза ООН озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На самом деле, необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями. И война прекратится. И можно будет искать решения [по разрешению кризиса]», — заявил Лавров.

Здесь мы сталкиваемся с конфликтом видения разрешения этого кризиса между его реальными сторонами (Россией и коллективным Западом). Россия вполне справедливо, что полностью подтверждается реалиями на земле, видит окончание конфликта в полном и беспрекословном выполнении всех целей и задач, поставленных перед специальной военной операцией. Запад же видит окончание конфликта в победе Украины. Как вы понимаете, данный расчёт нереалистичен, и теперь Запад находится в ситуации, когда «победу» Украины ему придётся выдумывать из поражения. Например, сделать вид, что потеря территорий — это не поражение, а сохранение какой-никакой государственности — это победа. Как вы понимаете, машина пропаганды вывернет всё так, как ей будет нужно, и потребители подобного рода контента в западных странах согласятся с изложенными аргументами. Что на счёт всего этого будет думать Украина и её граждане, при этом никого волновать не будет, и к этому гражданам Украины следует морально готовиться уже сейчас: так неизбежно обрушившаяся реальность не станет неожиданной.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
1
Показать комментарии (1)
Командир спецназа «Ахмат» считает, что СВО завершится до конца года
Пентагон жалуется на желание Китая сместить США с позиции лидера в космической отрасли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
2
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
21
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
17
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
136
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
1
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
36
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
13

Сейчас обсуждают

Nvidia Hater
23:19
только умственно отсталые дегроды покупают офисный шлак как ты и орут что то супер
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
23:18
тупее всех на этом сайте ты и ev_rus .вы два идиота.этот ползунок и для taa не заблокирован -а не влияет нихера.я б срадостью его пользовал когда native небыло ,а хер там.иди в баню клоун
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:17
Тупее тебя я наверное никого не встречал. Вот в общем то пример того какие люди ведутся и покупают амд, а потом становятся фанатами
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
23:15
дебил .катись вон.он не заблокирова но не работает.сука опущеная ты.ты читать обсос умеешь -справа от него написано при маштабировании.у тебя глаза на жопе что ли дегрод ?
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:14
Там ползунок есть, он работает, если бы не работал то был бы заблокирован, мля, всё просто катись, сколько можно
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
23:13
нет будет.я проверял у себя и твои фальшивые скрины мне покую.у мен ячто на 0 что на 100 он не влияет.так что не пизди.врубил свое мыло поганое длсс и думает прокатит.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:12
нет, не будет
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Дамен Мершед
23:12
Я вот в январе gtx 1080 продал за 12к, заменив кулеры и термопасту, взял rtx 3080 за 35к, она близка к rtx 4070, но я остался на 1080р 144гц
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Nvidia Hater
23:12
ты тупорылый декгрод.убавь его на 0 процентов и будет также с аа.ты просто свое ебучее длсс выключил которое шакалит .клоун ебаный.неужели ты думаешь я не проверял этот ползунок..справа от него для ид...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:11
Работает, скрин это прекрасно подтверждает, ты просто слепой и тупой
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем