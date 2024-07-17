И сделать это нужно коллективному Западу.

С украинским кризисом на сегодняшний день всё «плюс-минус» уже понятно. Тем не менее, до такой критической для Украины фазы данный конфликт вовсе не обязан был доходить: Москва была готова (и до сих пор готова) на политико-дипломатическое разрешение сложившейся ситуации, требующей нейтрализации Украины, её демилитаризации и денацификации. Киев решил выбрать журавля в небе, ну а всё остальное для страны уже тяжёлое прошлое, страшное настоящее и крайне незавидное будущее.

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Завершиться этот кризис теперь уже может только на российских условиях, но пока ни Киев, ни его спонсоры признать реальность не готовы. России, впрочем, нетрудно в очередной раз (чтобы затем никто не обвинил Москву в непоследовательности) напомнить о том, что если Украина и финансирующий её коллективный Запад действительно хотят мира, то нужно сделать одно простое действие: немедленно прекратить поставки вооружений для нужд ВСУ. Данное единственно возможное решение сегодня на заседании Совбеза ООН озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На самом деле, необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями. И война прекратится. И можно будет искать решения [по разрешению кризиса]», — заявил Лавров.

Здесь мы сталкиваемся с конфликтом видения разрешения этого кризиса между его реальными сторонами (Россией и коллективным Западом). Россия вполне справедливо, что полностью подтверждается реалиями на земле, видит окончание конфликта в полном и беспрекословном выполнении всех целей и задач, поставленных перед специальной военной операцией. Запад же видит окончание конфликта в победе Украины. Как вы понимаете, данный расчёт нереалистичен, и теперь Запад находится в ситуации, когда «победу» Украины ему придётся выдумывать из поражения. Например, сделать вид, что потеря территорий — это не поражение, а сохранение какой-никакой государственности — это победа. Как вы понимаете, машина пропаганды вывернет всё так, как ей будет нужно, и потребители подобного рода контента в западных странах согласятся с изложенными аргументами. Что на счёт всего этого будет думать Украина и её граждане, при этом никого волновать не будет, и к этому гражданам Украины следует морально готовиться уже сейчас: так неизбежно обрушившаяся реальность не станет неожиданной.