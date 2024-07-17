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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон жалуется на желание Китая сместить США с позиции лидера в космической отрасли
Мы что-то забыли, это с каких пор США лидер в космической отрасли?

Мания величия и чувство превосходства — это проблемы, как выясняется, сильно заразные. Стоит только в США президенту произнести «Да мы же Соединённые Штаты, чёрт возьми» в значении «нам равных нет», как эту мантру, которая, между прочим, давно уже не является правдой, как её по причине инфантильности и жизни в клиповых мирах повторяют и другие американские функционеры.

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Так, например, сегодня директор разведывательного управления Пентагона Джеффри Круз пожаловался на то, что Китай, видите ли, намерен сместить США с позиции «глобального лидера в космосе», чтобы затем использовать космическое пространство против Соединённых Штатов.

Трудно сказать, во-первых, на каком основании США возомнили себя лидерами в космической отрасли, а во-вторых, почему США, государство, ставшее таким, каким мы его ещё помним, исключительно в рамках конкурентной (пусть и крайне недобросовестной и нечистоплотной) борьбы, так боится конкуренции. Возможно, понимает, что глобальное противостояние уже идёт не в пользу Дяди Сэма, и пытается сохранить своё положение путём вставления своим конкурентам палок в колёса.

#сша #политика #китай #космос #психиатрия
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