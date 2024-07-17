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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Китайские учёные разработали гибкие литий-ионные аккумуляторы для вживляемой электроники
Скоро будем киборгами.

Хотя на текущем этапе развития человечества из вживляемой электроники можно перечислить разве что кардиостимуляторы, никогда не поздно начинать думать о будущем и начинать проектировать устройства, которые пригодятся условно лет через 20. Вот китайские учёные потихоньку готовятся к обществу будущего, в котором люди будут вживлять себе в тело различные приборы, занимаясь «аугментациями» (усилениями стандартных человеческих возможностей с помощью технологий).

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Изображение носит сугубо иллюстративный характер и не является фотографией героя данной новостной заметки.

Так, учёные Нанкинского университета почвы и телекоммуникаций разработали гибкий литий-ионный аккумулятор, по структуре напоминающий многослойный пирог и отличающийся высокой устойчивостью к растяжению и давлению. Предполагается, что такие гибкие аккумуляторы можно будет использовать в различной вживляемой (имплантируемой) электронике, где она будет подвергаться высоким нагрузкам при движении человека.

На данный момент сложно сказать, насколько такое изобретение своевременно и актуально, равно как и безопасно для человека, ведь, как мы знаем, литий-ионные аккумуляторы отнюдь не отличаются стабильностью при повреждениях. Вряд ли найдётся много желающих вживлять себе в тело инородный и к тому же небезопасный материал.

Как уже отмечалось много раз и не только нами, человечеству сначала необходимо пережить революцию в аккумуляторостроении. Это ключевой сдерживающий фактор, всё остальное — косвенное.

#китай #наука #аккумуляторы
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