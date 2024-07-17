Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Командир спецназа «Ахмат» считает, что СВО завершится до конца года
Чем завершится, осталось без уточнений.

За два с половиной года специальной военной операции данная тема стала фоновой и перестала критически интересовать людей в России. Конечно, существует определённая прослойка людей, которых называют патриотами с турбонаддувом, которые хотят идти аж до Львова (правда, не сами, а чтобы вместо них шли кто-нибудь другие), но в общей сложности она незначительна, и ею можно пренебречь. Поэтому завершение конфликта на тех условиях, которые российское политическое руководство сочтёт удовлетворяющими интересы РФ, будет объявлено победой.

реклама

Произойдёт это, судя по всему, уже в этом году. По крайней мере, командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федеральных СМИ заявил, что специальная военная операция завершится в этом году. По его словам, он в том «больше чем уверен», и для этой уверенности есть все основания и предпосылки.

Что это за основания и предпосылки такие, впрочем, не совсем понятно. Из целей специальной военной операции мы знаем, что закончиться она может только выполнением поставленных перед ней задач. По факту же на сегодняшний день значительная часть новых регионов России находятся, с российской точки зрения, под оккупацией иностранных войск. А судя по темпам продвижения ВС РФ, решить данную задачу силовым способом до конца года явно не получится.

Впрочем, Алаудинов, имея в своём распоряжении информацию от разведки, наверняка знает больше, чем мы, и может делать выводы, исходя из этих сведений.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Германия в следующем году намерена вдвое сократить расходы на «помощь» Украине
Российский автопроизводитель «Соллерс» намерен на 30—40 % нарастить продажи лёгких коммерческих автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
1
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
21
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
61
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
1
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
34
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
12

Сейчас обсуждают

Izi Free
17:16
Ебаат я не знал что у ител все по другому я купил gigabyte z790 micro и 13600kf, я не знал что выходит у ител новый чипсет а эту в мусорку только 14 поколение поддерживает
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
олег шаврин
17:11
Ждём 9 серию
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
олег шаврин
17:10
Вся теория взять гавно плату с гавно процем потом сделать апп?!
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Смотрю за 404
17:09
Срочно в номер!
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
Смотрю за 404
17:04
Одно и тоже изо дня в день.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
Mocus
17:00
Автор, напиши лучше статью про разницу в играх между последней версией Win10 и Win11. Опять же, Win11 Home быстрее в играх, чем Win 11 PRO ? Та как у Pro версии больше фоновых процессов или нет? Опя...
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
Mocus
16:58
Вот реально. Нафига в десктопном процессоре ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ядра ? Кому они там нужны? Для чего? Это же десктоп! Он не от батарейки работает!
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
DANYNAFIG
16:43
Зимой пригодится , амудешники мёрзните :)
Процессорам Intel позволят нагреваться до 105°
Смотрю за 404
16:43
90+% пользователей и знать не знают про твою амд с интелом. Как говорит мой водитель о своем компе: "мама у меня кажется амд, а проц точно интел!"
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
Смотрю за 404
16:40
на 1156м сокете еще ничего не засохло и работает с разгоном +1000Мггц с первого дня, куда там амд))
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем