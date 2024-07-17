Чем завершится, осталось без уточнений.

За два с половиной года специальной военной операции данная тема стала фоновой и перестала критически интересовать людей в России. Конечно, существует определённая прослойка людей, которых называют патриотами с турбонаддувом, которые хотят идти аж до Львова (правда, не сами, а чтобы вместо них шли кто-нибудь другие), но в общей сложности она незначительна, и ею можно пренебречь. Поэтому завершение конфликта на тех условиях, которые российское политическое руководство сочтёт удовлетворяющими интересы РФ, будет объявлено победой.

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Произойдёт это, судя по всему, уже в этом году. По крайней мере, командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федеральных СМИ заявил, что специальная военная операция завершится в этом году. По его словам, он в том «больше чем уверен», и для этой уверенности есть все основания и предпосылки.

Что это за основания и предпосылки такие, впрочем, не совсем понятно. Из целей специальной военной операции мы знаем, что закончиться она может только выполнением поставленных перед ней задач. По факту же на сегодняшний день значительная часть новых регионов России находятся, с российской точки зрения, под оккупацией иностранных войск. А судя по темпам продвижения ВС РФ, решить данную задачу силовым способом до конца года явно не получится.

Впрочем, Алаудинов, имея в своём распоряжении информацию от разведки, наверняка знает больше, чем мы, и может делать выводы, исходя из этих сведений.