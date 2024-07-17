Он используется на советских дизельных поездах ДР-1, которые выпускались с 1963 по 1970 годы.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) заключил контракт с УП «Белорусская железная дорога» на сумму свыше 200 млн рублей. Предметом договора является изготовление и поставка дизельного двигателя типа М756.

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Это не первая поставка подобного оборудования в адрес Белорусской железной дороги. В октябре 2023 года КМЗ сообщал о заключении контракта на поставку шести двигателей М756Б-1Д. Российское предприятие тогда отмечало, что двигатели будут изготовлены по его собственным техническим условиям.

Как рассказал руководитель проекта КМЗ Антон Порохин, на сегодняшний день завод освоил полный цикл производства дизельных двигателей М756Б-1Д и комплектующих для них.

Двигатель М756 мощностью 736 кВт устанавливался на советские дизельные поезда ДР-1, которые выпускались на Рижском вагоностроительном заводе с 1963 по 1970 год. Всего было выпущено 52 состава для пригородных перевозок.

Ранее в мае 2023 года КМЗ выиграл тендер на изготовление и поставку двух двигателей типа М756Б-1Д для Российских железных дорог.