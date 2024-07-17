Новый завод разместится на участке площадью 31,5 тыс. кв. метров.

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», компания «Интехстрой», запустит производство изделий из бетона для домостроения. Проект стоимостью свыше 1,6 млрд рублей реализуют совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Новый завод разместится в Хабаровском районе на участке площадью 31,5 тыс. кв. метров.

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Инициатором проекта выступает компания «АмурСтройМеханизация», которая специализируется на выпуске железобетонных изделий для строительства. Ежегодно предприятие производит 50 тыс. кубометров стройматериалов, что покрывает лишь половину потребностей контрагентов.

Директор ООО «УК «Интехстрой» Анатолий Хан отметил, что цель проекта — поэтапно нарастить производство железобетонных конструкций для строительства жилых домов. К осени 2026 года компания планирует выйти на плановые объемы 60 тыс. кубометров, что позволит расширить номенклатуру продукции и создать рабочие места для более чем 300 местных жителей.

В течение двух лет на площадке завода будут построены цеха, склады, административные здания и вспомогательные помещения. Предусмотрены железнодорожный тупик и площадка для грузового автотранспорта.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития Виктор Калашников, заявил, что продукция нового завода поможет обеспечить рост жилищного строительства в регионе. В планах резидента ТОР «Хабаровск» — развитие сотрудничества с крупными застройщиками.

По данным КРДВ, резиденты ТОР в Хабаровском крае реализуют 106 проектов с общим объемом заявленных инвестиций в размере 310,7 млрд рублей. Как отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова, до конца 2024 года планируется заключить соглашения еще как минимум с тремя компаниями в сфере логистики и сельского хозяйства.