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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский автопроизводитель «Соллерс» намерен на 30—40 % нарастить продажи лёгких коммерческих автомобилей
Грузовички массой до 3,5 тонн, имеется в виду.

Поскольку тяжёлые грузовики-тягачи с полуприцепами (в простонародье «фуры») далеко не везде допущены к проезду, популярность активно набирали лёгкие коммерческие автомобили массой до 3,5 тонн, на которых можно без особых проблем осуществлять грузоперевозки внутри населённых пунктов. После ухода с российского рынка лёгких грузовичков от западных автопроизводителей перед РФ встала задача не просто быстрого, а экстренного импортозамещения в данной отрасли.

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Пока что получается через пень-колоду, поскольку потребности рынка многократно выше того, что может обеспечить отечественная автомобильная промышленность, но желание этот разрыв сокращать имеется. Так, российский автопроизводитель «Соллерс», продающий коммерческие автомобили под брендом Sollers, заявил о желании уже в текущем году увеличить продажи своих машин на 30—40 %.

Как отметила заместитель генерального директора «Соллерс» Зоя Каика, в этом году компания ожидает существенного роста спроса на лёгкие коммерческие автомобили по сравнению с 2023 годом. Многое будет зависеть от рынка, поскольку машины такого класса преимущественно приобретаются в кредит, а нынешняя стоимость денег (ставка рефинансирования и, как следствие, ставки по кредитам в конечных банках), по словам замгендиректора компании, «не добавляет оптимизма».

В прошлом году было продано порядка 8,5 тысяч лёгких коммерческих автомобилей марки Sollers. Таким образом, по итогу текущего года это число может возрасти примерно до 12 тысяч. Отметим, что фактически Sollers представляет собой перелицованные машины родом из Китая. Раньше на заводах, где теперь собирают Sollers, выпускали Ford’ы.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #sollers
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