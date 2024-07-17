Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: Германия в следующем году намерена вдвое сократить расходы на «помощь» Украине
Деньги и самим нужны.

Когда коллективный Запад вписывался в украинский кризис и наштамповал десятки тысяч незаконных односторонних антироссийских рестрикций, в Вашингтоне, Брюсселе, Париже, Лондоне, Берлине и немножко в Риме рассчитывали, что всё закончится быстро: по их подсчётам, которые велись на основе заведомо ложных донесений о реальном положении дел, Россия под шквалом незаконных рестрикций должна была рухнуть и отказаться от своих сверхдержавных амбиций, оставаясь лишь спутником на коллективно-западной орбите.

реклама

Время идёт, экономическая активность в России стремительно восстанавливается и даже растёт, страна, по статистике Всемирного банка, вновь вернула себе статус высокодоходной экономики, кризис затягивается, расходы по поддержанию Западом спадающих украинских штанов растут, а на это Запад, мягко говоря, не рассчитывал. Похоже, потихоньку соскакивать с этого поезда, движущегося в сторону каньона без моста, решила Германия: агентство Reuters пишет, что немецкая правящая коалиция собирается принять бюджет на следующий, 2025-й год, подразумевающий двукратное снижение расходов на оказание «помощи» Украине — с 8 до 4 млрд евро.

В детали Reuters не вдаётся, но нетрудно догадаться, что сокращение расходов на «помощь» Украине будет включать в себя выплаты уже 2,5 года находящимся в Германии украинским «беженцам», которые не собираются интегрироваться в общество и искать работу, а хотят продолжать сидеть на весьма щедром, особенно по украинским меркам, пособии.

Необходимо понимать, что украинский кризис может быть завершён только выполнением озвученных Россией требований. А вот что ждёт Украину после окончания конфликта — это, что называется, вопрос со звёздочкой. Киеву придётся открывать границы, через которые из страны с разрушенной экономикой на Запад и в Россию хлынут миллионы людей, на восстановление страны в её новых границах придётся где-то искать деньги. Недаром многие украинские политологи вполне справедливо считают, что послевоенный период будет ещё страшнее, чем текущий конфликт.

#россия #украина #политика #финансы #боевые действия #экономика #германия
+
Написать комментарий (0)
Дональд Трамп раскритиковал американскую политику санкций
Акции ASML упали из-за угрозы новых санкций даже на фоне неплохого квартального отчёта
В июне экспорт чипов из Южной Кореи вырос на 49,4% в денежном выражении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
1
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
19
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
48
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
32
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
41
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
12

Сейчас обсуждают

Clamwult
14:09
Процессор либо работает, либо нет, не запускать что то из за мифической деградации он не может, блин, такое ощущение что весь мир отупел, чтобы писать такое, это как с красивыми цветами у амд, или вер...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
ЧВК Вагнер 1
14:07
Этот недочеловек Лях забыл наверное что такое Великая Россия ." Ну что сынко , помогли тебе ляхи ? " . Псы загавкали , пора их в расход ядреной кувалдой . Что ни падаль , то громче всех лает .
Президент Польши считает, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО
Владимир Вырвич
14:04
Часто видим бтры, особенно на "байрактаре" как туда фпв прилетает. И причём бтр к карте? Колесные платформы как мальва или дана точно так же уходят в ангар на невойне от дронов как и м109 с мстами-с. ...
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
Владислав Зимин
14:02
Ну от чего же, поколение xbox 360 было весьма успешным с точки зрения конкуренции с playstation 3. Правда, тут скорее sony лоханулась с закрытым потенциалом. Но m$ поняла что не может сидеть на двух с...
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
slikts
14:01
Опять Петров- Баширов...
Politico: Неопознанные дроны не перестают следить за подготовкой солдат ВСУ в ФРГ
Эдуард Кузнецов
14:00
Держи
Fortnite столкнулся с проблемой из-за процессоров Intel, Epic Games предложила временное решение
Эдуард Кузнецов
13:59
...включенный по умолчанию интел, на заводе.
Fortnite столкнулся с проблемой из-за процессоров Intel, Epic Games предложила временное решение
Смотрю за 404
13:58
То-то случаи отравления среди 404 солдат участились, а грешат на местных волонтеров-партизан, что это они ваших бандеровцев водой да консервами травят.
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
Evgeny Chezarin
13:57
Интел умер после высера скам-архитектуры с говноядрами под костылем thread director. Последний камень 12400, остальное - нае*алово тупых гоев.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
HyperVG
13:56
AMD - не intel, чтобы каждый квартал по 3 сокета менять. АМ4 на плаву ещё с 17-го года, и ам5 наверняка тоже окажется долгоиграющим
Ryzen 9 10950X на архитектуре Zen 6 "Medusa" более чем вдвое превзойдет Ryzen 9 9950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем