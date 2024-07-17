Деньги и самим нужны.

Когда коллективный Запад вписывался в украинский кризис и наштамповал десятки тысяч незаконных односторонних антироссийских рестрикций, в Вашингтоне, Брюсселе, Париже, Лондоне, Берлине и немножко в Риме рассчитывали, что всё закончится быстро: по их подсчётам, которые велись на основе заведомо ложных донесений о реальном положении дел, Россия под шквалом незаконных рестрикций должна была рухнуть и отказаться от своих сверхдержавных амбиций, оставаясь лишь спутником на коллективно-западной орбите.

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Время идёт, экономическая активность в России стремительно восстанавливается и даже растёт, страна, по статистике Всемирного банка, вновь вернула себе статус высокодоходной экономики, кризис затягивается, расходы по поддержанию Западом спадающих украинских штанов растут, а на это Запад, мягко говоря, не рассчитывал. Похоже, потихоньку соскакивать с этого поезда, движущегося в сторону каньона без моста, решила Германия: агентство Reuters пишет, что немецкая правящая коалиция собирается принять бюджет на следующий, 2025-й год, подразумевающий двукратное снижение расходов на оказание «помощи» Украине — с 8 до 4 млрд евро.

В детали Reuters не вдаётся, но нетрудно догадаться, что сокращение расходов на «помощь» Украине будет включать в себя выплаты уже 2,5 года находящимся в Германии украинским «беженцам», которые не собираются интегрироваться в общество и искать работу, а хотят продолжать сидеть на весьма щедром, особенно по украинским меркам, пособии.

Необходимо понимать, что украинский кризис может быть завершён только выполнением озвученных Россией требований. А вот что ждёт Украину после окончания конфликта — это, что называется, вопрос со звёздочкой. Киеву придётся открывать границы, через которые из страны с разрушенной экономикой на Запад и в Россию хлынут миллионы людей, на восстановление страны в её новых границах придётся где-то искать деньги. Недаром многие украинские политологи вполне справедливо считают, что послевоенный период будет ещё страшнее, чем текущий конфликт.