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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп раскритиковал американскую политику санкций
Вводят против всех подряд, эффекта примерно ноль, зато все затронутые ненавидят США. В чём, как говорится, «профит»?

Так называемые экономические санкции, которые правильно называть экономическими рестрикциями (ограничениями), но переучивать журналистов и политиков уже бесполезно, являются актами агрессии, нарушают базовые права человека и принципы свободной торговли, за которые якобы так радеют те, кто впоследствии эти рестрикции вводят. В случае с большинством рестрикций, введённых коллективным Западом по указке США, они также являются незаконными, ибо вводятся в одностороннем порядке, безосновательно (против Запада никто не воюет и не собирается), и имеют целью исключительно снижение уровня жизни в целевых государствах, дабы вызвать там гражданские волнения, сменить власть и, как следствие, внешнеполитическое поведение атакованного рестрикциями государства.

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Проще говоря, мы имеем дело с нарушающими международное право действиями, которыми вводящие рестрикции государства параллельно стреляют себе в ноги, отрезая себя своими же собственными действиями от рынков сбыта своей же собственной продукции. Будучи бизнесменом, бывший и теперь уже с вероятностью, близкой к абсолютной, будущий президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую политику по использованию экономических рестрикций («санкций»).

По мнению Трампа, вводя «санкции», США лишь отталкивают всех от себя, поэтому лично ему такая политика не нравится. В представлении Трампа, решать внешнеполитические проблемы можно и нужно другими способами — например, в ходе диалога.

На протяжении десятилетий коллективный Запад, вводя против всех подряд незаконные рестрикции, выходил сухим из воды, потому что объектами санкционных ударов становились государства, с которыми у Запада и так не было практически никаких экономических отношений, либо экономики которых слишком незначительны, чтобы негативно повлиять на Запад вследствие их отрезания от глобальной системы. Так продолжалось до тех пор, пока гонор и самоуверенность коллективного Запада не вышли за рамки разумного, и пока он не вздумал ввести незаконные рестрикции против России, максимально встроенной в глобальную экономику и предлагающей на этом глобальном рынке продукцию, которая нужна всем, всегда и в огромных количествах — энергоресурсы.

Что было дальше, мы знаем: стагнация, переходящая в рецессию в Европе, деиндустриализация Европы по причине отрезания самой себя рестрикциями от российских энергоресурсов, резкое снижение уровня жизни в ЕС. При этом Соединённые Штаты, товарооборот которых с Россией и раньше был смешным, от этой истории больше выиграли: из Европы в Америку стали эвакуироваться энергоёмкие и не только промышленные предприятия, тем самым решая проблему двадцатилетней деиндустриализации США. Такова цена слепого следования ЕС за американской внешней политикой: отсутствие субъектности — это всегда путь к большим потрясениям. Нетрудно догадаться, что произойдёт, если западные инфантильные политики вздумают обложить рестрикциями Китай, от которого Запад зависит во всём, что касается производства различных товаров.

#сша #политика #санкции
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