Ну, не с НАТО, а с Польшей. Давайте по совести. И то, если Польша начнёт вести себя вызывающе.

С самого начала российской специальной военной операции на Украине, призванной принудить Киев к миру и остановить кризис на Донбассе, страны коллективного Запада, к коим себя по непонятной причине причисляет Польша, в один голос стали трубить о том, что России нельзя дать одержать победу в этом конфликте. Математика и статистика, впрочем, не на стороне Украины и Запада, и просто слов здесь, как вы понимаете, недостаточно: кризис по причине беспрецедентного включения в него западных стран хоть и затянулся уже на два с половиной года, но его исход в любом случае всем очевиден.

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Постепенно изображать обратное перестали даже в США и Европе, однако жажда хоть как-то сохранить лицо после тотального фиаско сохранилась. Например, президент Польши Анджей Дуда предрекает Европе крупный военный конфликт между НАТО и Россией, если Москва одержит победу на Украине. По мнению Дуды, такое развитие событий в случае поражения Украины будет «невероятно близко» к осуществлению.

Почему, зачем, кто собрался вступать в вооружённый конфликт с самой опытной и превосходно оснащённой военной силой в мире — ответов на эти вопросы Дуда, естественно, не имеет, да ему их никто, собственно, и не задаёт.

Необходимо понимать, что это не Россия является угрозой НАТО, а наоборот — альянс, который должен был быть распущен в 1991 году, продолжает расширяться на восток, несмотря на многократные призывы Москвы это прекратить. За последние два года у российского «последнего аргумента» появились новые координаты — в Швеции и Финляндии, и мы, откровенно говоря, не понимаем, какой смысл этим малым странам, которые никак не повышают общую обороноспособность НАТО, а лишь наоборот — создают альянсу дополнительные проблемы и слабые места — теперь жить, находясь в прицеле. Впрочем, ни шведов, ни финнов никто не спрашивал; с другой стороны, и никаких масштабных протестов на улицах Стокгольма и Хельсинки мы тоже не наблюдали. Значит, граждан этих стран всё устраивает, включая утрату (возможно, навсегда) российского рынка, с которого они кормились.