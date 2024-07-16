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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Основатель правящей грузинской партии призвал не допустить в Грузии украинского сценария
Судьба Украины до седины напугала всех, кто умеет думать.

Мы уже не раз отмечали, что судьба, которая была уготована Украине её западными кураторами, и реализации которой изо всех сил пыталась избежать Россия, но не смогла, до седины напугала тех руководителей постсоветских государств, которые сохранили трезвость мышления и способность просчитывать свои действия хотя бы на один шаг вперёд (на Украине 30 лет не умели делать и этого). Выводы простые: если заигрывать с Западом, становясь угрозой безопасности для соседней военной сверхдержавы, то можно вляпаться в крайне трагическую историю.

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Вот трагический опыт Украины и стал для целого ряда постсоветских республик наглядным примером того, что произойдёт, если потерять суверенитет и субъектность в международных отношениях, став де-факто зависимой территорией, исполняющей чужой заказ. Такого сценария, в частности, не хотят видеть у себя в стране основатели текущей правящей грузинской партии «Грузинская мечта».

По словам основателя и почётного председателя «Грузинской мечта» Бидзина Иванишвили, если Грузия вдруг вступит в боевые действия, то результаты будут гораздо хуже, чем у Украины. Как справедливо отметил Иванишвили, первоочередная задача грузинского руководства — не допустить такого развития событий.

Здесь Иванишвили озвучил то, что должно было делать украинское политическое руководство: всё возможное, чтобы не допустить начала боевых действий на своей территории. Киев же, напротив, делал всё, чтобы добиться вступления России в вооружённый конфликт на Украине. Вопиюще недальновидное поведение, приправленное нежеланием идти на переговоры, что уже стоило Украине ещё четырёх потерянных регионов при неизвестном количестве ещё готовящихся к потере регионов, а также тяжёлого будущего, которое сейчас даже спрогнозировать-то невозможно. Украина понесла колоссальный ущерб, и весьма наивно полагать, что коллективный Запад, который сам в долгах, как в шелках, будет Киеву помогать восстанавливать страну. Повезёт тем, кто по итогу этого кризиса окажутся в составе России.

#россия #украина #политика #грузия
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