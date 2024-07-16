Ветер с моря дул, ветер с моря дул. А ещё чаще — не дул.

Так называемая «зелёная» энергетика в России практически никак не развита. Для солнечных электростанций слишком мало ясных дней в году, а осенью и зимой ещё и крайне невысокая продолжительность светового дня. Для ветряных — весьма небольшое количество регионов, в которых это вообще целесообразно делать. Одно из редких исключений — Ставропольский край, где в следующем году начнут строить новую ветроэлектростанцию (ВЭС) суммарной мощностью в 50 МВт.

реклама

Чтобы было нагляднее, что такое 50 МВт, возьмём частный сектор в населённом пункте, где на каждый участок выдаётся по 15 КВт мощности. Таким образом, вышеуказанная электростанция при пиковой мощности и при максимальном потреблении сможет обеспечивать 3 333 участка. Или примерно 5—10 тысяч квартир в многоквартирных домах. Ещё раз: при пиковой выработке; в реальности всё будет сильно скромнее, да ещё и нестабильно.

Ветропарк разместят в Туркменском округе, строительство начнётся в 2025 году и, по предварительным подсчётам, будет продолжаться порядка двух лет.

В Ставропольском крае за последние четыре года уже построено 7 ветропарков суммарной мощностью в 765 МВт. В общей сложности в регионе возобновляемая энергетика обеспечивает 20 % всего потребления энергии. Понятно, что без базовой генерации — тепловой и атомной — никакая «зелёная» энергетика существовать не может, потому что, в конце концов, солнце ночью не светит, а ветер дует отнюдь не всегда, но как определённое подспорье вполне имеет право на существование. Здесь главное — не повторять чужих (европейских) ошибок и не «упарываться» в фантазии, когда возобновляемой энергетикой можно заменить вообще всё.