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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Ставрополье в следующем году начнут строить ветряную электростанцию на 50 МВт
Ветер с моря дул, ветер с моря дул. А ещё чаще — не дул.

Так называемая «зелёная» энергетика в России практически никак не развита. Для солнечных электростанций слишком мало ясных дней в году, а осенью и зимой ещё и крайне невысокая продолжительность светового дня. Для ветряных — весьма небольшое количество регионов, в которых это вообще целесообразно делать. Одно из редких исключений — Ставропольский край, где в следующем году начнут строить новую ветроэлектростанцию (ВЭС) суммарной мощностью в 50 МВт.

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Чтобы было нагляднее, что такое 50 МВт, возьмём частный сектор в населённом пункте, где на каждый участок выдаётся по 15 КВт мощности. Таким образом, вышеуказанная электростанция при пиковой мощности и при максимальном потреблении сможет обеспечивать 3 333 участка. Или примерно 5—10 тысяч квартир в многоквартирных домах. Ещё раз: при пиковой выработке; в реальности всё будет сильно скромнее, да ещё и нестабильно.

Ветропарк разместят в Туркменском округе, строительство начнётся в 2025 году и, по предварительным подсчётам, будет продолжаться порядка двух лет.

В Ставропольском крае за последние четыре года уже построено 7 ветропарков суммарной мощностью в 765 МВт. В общей сложности в регионе возобновляемая энергетика обеспечивает 20 % всего потребления энергии. Понятно, что без базовой генерации — тепловой и атомной — никакая «зелёная» энергетика существовать не может, потому что, в конце концов, солнце ночью не светит, а ветер дует отнюдь не всегда, но как определённое подспорье вполне имеет право на существование. Здесь главное — не повторять чужих (европейских) ошибок и не «упарываться» в фантазии, когда возобновляемой энергетикой можно заменить вообще всё.

#россия #экономика #энергетика #возобновляемая энергетика
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