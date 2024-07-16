Как говорится, жить захочешь — не так раскорячишься.

На сегодняшний день вооружённые силы Украины потеряли половину (это только то, что выложено в общий доступ) переданных им из США основных боевых танков M1 Abrams. Техника крайне дорогая и в украинских реалиях крайне немногочисленная, поэтому танкисты выходят из положения собственными силами, превращая «Абрамсы» в типичные для данного вооружённого конфликта единицы бронетехники.

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Так, сегодня в Сети появились кадры, на которых можно заметить танк M1 Abrams вооружённых сил Украины, облепленный «кубиками» советской динамической защиты «Контакт-1». А также оснащённый «мангалом» — самодельным козырьком, установленным на башню танка для её защиты от FPV-дронов.

Напомним, что украинские военные оснащают «Контактом-1» все привезённые им танки западного производства, потому что в их базовом варианте данные танки совершенно непригодны для реальных боевых действий (то есть, не против армий стран третьего мира, как к этому привыкли западные вооружённые силы).

Что до российской стороны, то она на своей бронетехнике использует усовершенствованную версию «Контакта» под названием «Реликт». В остальном приспособления, повышающие живучесть бронетехники на современном поле боя, схожи: бронепластины, «мангалы», порой разрастающиеся до целых «панцирей». Данный конфликт уже полностью изменил представление о реальных боевых действиях, и вооружённые силы стран, которые хотят впоследствии быть конкурентоспособными, должны будут отправлять своих генералов на повышение квалификации в академию Генштаба ВС РФ.