Потому что политиков и дипломатов растят с детства, а не набирают с улицы.

В этом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил первый после своего переизбрания зарубежный визит именно в Россию — на встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсуждали двустороннее сотрудничество, ну и, конечно, затронули тему украинского кризиса, который Индия регулярно призывает разрешить политико-дипломатическим способом. В целом итоги визита и Москва, и Нью-Дели назвали плодотворными и позитивными.

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По-прежнему же всё не нравится только утратившему легитимность два месяца назад президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что визит Моди как руководителя «крупнейшей демократии в мире» (мы сейчас не будем затрагивать тему «демократии» и каким боком к ней вообще относится Индия, поскольку трактовка «демократии» у каждого своя — даже на Украине, вон, оказывается, демократия, правда, без выборов и без базовых свобод) является «сокрушительным ударом» по усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Данное заявление, безусловно, неприемлемое, поскольку Индия как раз-таки пытается приблизить именно что мирное урегулирование. Да, без фантазий Киева, а на реалистичных основаниях, но всё-таки мирное урегулирование. Сочли его неприемлемым и в самой Индии. Так, сегодня в МИД Индии был вызван посол Украины. Что сказали украинскому послу в индийском внешнеполитическом ведомстве, неизвестно, но индийская пресса отмечает, что в результате всего произошедшего было принято решение об отложении заседания индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.

Как мы уже неоднократно отмечали, украинское политическое руководство пребывает в иллюзии того, что весь мир крутится вокруг Украины, которой все всё должны просто потому что она, видите ли, находится в конфликте. Так не было никогда, и тем более это невозможно в странах глобального Юга, частью которого является Индия, прекрасно понимающая предысторию этого кризиса и осознающая тот факт, что вооружённый кризис Киев обрёк на себя сам. Поэтому руководство украинского государства обязано себя вести достойно. Впрочем, мы, наверное, слишком многого хотим от функционеров, попавших во власть на Украине совершенно случайно. В конце концов, настоящих политиков и дипломатов растят и обучают с младых ногтей, создавая из них будущую элиту. Ничего подобного на Украине не происходило и не будет происходить.