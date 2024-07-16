Для этого предприятию предоставят 29,5 млн рублей сроком на 2,5 года по ставке 1%.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил льготный заём для НПО «Радиотехнические системы» («РТС») на расширение выпуска радионавигационного оборудования. Региональный фонд готов предоставить предприятию 29,5 млн рублей сроком на 2,5 года по ставке 1% годовых в рамках программы «Кооперация». Финансирование пойдет на открытие цеха металлоконструкций.

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Компания намерена наладить в Челябинске производство систем посадки, навигации и управления воздушным движением с минимальным привлечением сторонних поставщиков. Сейчас «РТС», заказывая металлоизделия у сторонних организаций, сталкивается с рядом проблем: несоответствие высоким требованиям и стандартам, срывы сроков поставок. Это ведёт к финансовым потерям. Собственный цех металлоконструкций позволит минимизировать эти риски и сосредоточить практически всё производство на площадке в Челябинске.

Генеральный директор ООО НПО «РТС» Александр Долматов отметил, что компания уже не первый раз обращается за поддержкой в региональный ФРП. В 2019 году «РТС» получили крупный заём по совместной с федеральным фондом программе. Теперь им необходима помощь в локализации производства. Александр Долматов рассказал, что средства займа будут направлены на закупку оборудования и пополнение оборотных средств.

Запуск цеха позволит обеспечить практически замкнутый цикл производства и выполнять заказы с максимальной эффективностью и минимальными потерями. Суммарный объём выручки от реализации проекта составит более 295 млн рублей.

«Фонд развития промышленности Челябинской области уже восемь лет помогает предприятиям региона реализовывать инвестиционные проекты, — говорит директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков. — За это время у нас появились “постоянные клиенты”, которые обращаются за господдержкой снова и снова. “РТС” — один из них».

Пять лет назад компания уже получала заём в 40 млн рублей на серийное производство радионавигационного оборудования. Господдержка позволила предприятию укрепить позиции не только на российском, но и на международном рынке. И тот факт, что «РТС» вновь обращается за помощью, говорит о высоком уровне доверия к фонду. Средства будут переведены на счета заёмщика сразу после подписания договора. Запуск нового цеха в Челябинске планируется до конца текущего года.