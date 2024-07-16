Без остекления невозможно никакое транспортное машиностроение. Что, в общем-то, очевидно.

Как уже отмечалось неоднократно, авиастроение — это отрасль, которая «тянет» за собой массу смежных отраслей производства: материаловедение, металлургию, производство тканей, производство пассажирских кресел, создание композиционных материалов, двигателестроение. В общем, перечислять можно долго и нудно. Вот и «Ростех» решил отметить одну отрасль, развитие которой стало возможно благодаря долгожданному процессу возрождения отечественной гражданской авиации.

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Речь идёт о входящем в состав госкорпорации научно-производственном предприятии «Технология», на котором произошла модернизация оборудования, задействованного в производстве силикатного электрообогреваемого остекления для самолётов. Как отмечает «Ростех», благодаря модернизации производственных мощностей предприятие сможет удовлетворить спрос на соответствующее остекление для российских лайнеров МС-21 и SJ-100 в его полностью импортозамещённой версии.

Модернизация позволила не только обеспечивать российские авиазаводы продукцией, но и делать это в более чем вдвое сократившиеся сроки.

Напоминаем, что МС-21 и импортозамещённый SJ-100 — это две главные надежды российской гражданской авиации. Поскольку примерно половина авиапарка в РФ — это лайнеры Boeing и Airbus, то в России было налажено собственное производство запчастей для обслуживания этих лайнеров, поскольку те запчасти, которые поступают по параллельному импорту в обход незаконных рестрикций коллективного Запада, отличаются нецензурной стоимостью, которая впоследствии влияет на стоимость билетов для пассажиров.