Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» усовершенствовал оборудование для производства остекления для самолётов МС-21 и SJ-100
Без остекления невозможно никакое транспортное машиностроение. Что, в общем-то, очевидно.

Как уже отмечалось неоднократно, авиастроение — это отрасль, которая «тянет» за собой массу смежных отраслей производства: материаловедение, металлургию, производство тканей, производство пассажирских кресел, создание композиционных материалов, двигателестроение. В общем, перечислять можно долго и нудно. Вот и «Ростех» решил отметить одну отрасль, развитие которой стало возможно благодаря долгожданному процессу возрождения отечественной гражданской авиации.

реклама

Речь идёт о входящем в состав госкорпорации научно-производственном предприятии «Технология», на котором произошла модернизация оборудования, задействованного в производстве силикатного электрообогреваемого остекления для самолётов. Как отмечает «Ростех», благодаря модернизации производственных мощностей предприятие сможет удовлетворить спрос на соответствующее остекление для российских лайнеров МС-21 и SJ-100 в его полностью импортозамещённой версии.

Модернизация позволила не только обеспечивать российские авиазаводы продукцией, но и делать это в более чем вдвое сократившиеся сроки.

Напоминаем, что МС-21 и импортозамещённый SJ-100 — это две главные надежды российской гражданской авиации. Поскольку примерно половина авиапарка в РФ — это лайнеры Boeing и Airbus, то в России было налажено собственное производство запчастей для обслуживания этих лайнеров, поскольку те запчасти, которые поступают по параллельному импорту в обход незаконных рестрикций коллективного Запада, отличаются нецензурной стоимостью, которая впоследствии влияет на стоимость билетов для пассажиров.

#россия #экономика #промышленность #авиастроение #машиностроение
+
Написать комментарий (0)
ВКС России передана партия модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31
МИД Индии вызвал украинского посла на фоне неприемлемых высказываний Зеленского о визите Моди в Москву
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
26
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
14
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
53
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Мое мнение о Poco Pad
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
10
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
32

Сейчас обсуждают

Азамат Багатов
15:10
Клизму сделай холодненьким.
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
Игорь Быков
15:09
Это да, но по факту ходьбой можно сжечь намного больше калорий чем бегом, банально потому что идти можно долго, а вот бежать долго уже тяжело, особенно если ты не тренирован и с лишним весом.
Учёные пояснили разницу между бегом и ходьбой и рассказали, почему не стоит доверять умным гаджетам
Игорь Быков
15:08
3км за 45 мин? А это точно здоровый человек так ходит, а не инвалид на костылях?
Учёные пояснили разницу между бегом и ходьбой и рассказали, почему не стоит доверять умным гаджетам
KillerOK
15:07
AM5 - это сокет, а не чипсет! На приложенных же тобой скринах крупными буквами это написано...
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на чипсете АМ5 до 2027 года
Легенда
15:06
парни, вообщем припил одну полторашечку холодненького майкопского и думаю, хорошо пошла чертовка! и я пошёл ещё купил. ( на фото видно что холодненькое)
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
Мичиганский Работяга
15:06
Чем бы дитё не тешилось, лишь бы в попец не бахалось.
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
32Влад32
15:03
Ага, за последнее время Боинг не раз обделался.
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
Чaтo- - - - Бoт
15:01
Ходят слухи, что данный поц околел, когда наши не так давно в июне нанесли удар по бункеру (штаб ПВО Киева и Киевской области) в г. Василькове (райцентр на юг от Куева), где собралась верхушка укроПВО...
Загадочно погибшим в киевском отеле американцем оказался куратор поставок F-16
Alxndr
14:53
Один самолет, одно запасное колесо и стопка цветных фотопортретов Шойгу ) Чем не партия ? )))
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
DANYNAFIG
14:52
Сдох пиндос и день не плох
Киев подтвердил гибель американского офицера Кирлина, отвечавшего за логистику F-16
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем