Это стандартные версии, не носители «Кинжалов» с индексом «К».

То, что российские авиационные заводы сейчас трудятся в круглосуточном режиме, не является секретом: промышленность выпускает боевые самолёты разных классов и моделей. Параллельно с выпуском полностью новых моделей происходит глубокая модернизация уже имеющихся самолётов. Так, «Ростех» сообщил о том, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России первую в этом году партию отремонтированных и модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31.

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МиГ-31 применяются для перехвата авиации и крылатых ракет противника, и могут использоваться в любую погоду, в любое время суток и на любой высоте.

Как справедливо напомнил «Ростех», ВКС России также применяют модификацию МиГ-31К, где индекс «К» — обозначение совместимости самолёта с гиперзвуковым аэробаллистическим комплексом «Кинжал». Первое боевое применение «Кинжалов» было осуществлено буквально в первые недели специальной военной операции на Украине. Хотя киевское политическое руководство по своему обыкновению стало обманывать население рассказами о том, что «Кинжалы» перехватываются украинской системой ПВО, в реальности, конечно же, в мире попросту пока не существует средств перехвата ракет, летящих на гиперзвуковой скорости.