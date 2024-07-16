От «Калины» до «Ауры». Растём.

Сеть скоростных автомагистралей в России до сих пор развита крайне слабо, поэтому каждое открытие новой такой трассы или её новых участков — это событие, достойное отдельных новостей. Идея того, чтобы связать скоростной автомагистралью два крупнейших российских города — Москву и Санкт-Петербург — возникла ещё примерно двадцать лет тому назад, но реализация данного проекта началась только в 2010 году.

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Основная часть автомагистрали М-11 «Нева» была сдана в эксплуатацию и открыта в конце 2019 года, а сегодня при непосредственном участии президента России был открыт её последний участок — Северный обход Твери. Владимир Путин прибыл на церемонию открытия последнего участка М-11 за рулём автомобиля Lada Aura, представляющего собой удлинённую, более дорогую версию Lada Vesta. По подсчётам, открытие Северного обхода Твери сократит время в пути по М-11 между Москвой и Петербургом примерно на 50 минут.

Автомагистраль М-11 проложена параллельно старой трассе М-10 и имеет на своём протяжении несколько платных участков. Теоретически, путь на автомобиле между двумя столицами теперь будет занимать меньше семи часов. И если в случае с легковым транспортом это не особо актуально, поскольку по делам или в туристических целях из Москвы в Петербург проще, быстрее и удобнее (не говоря уже про цены на топливо и амортизацию автомобиля) добираться на поезде/самолёте, то вот грузоперевозчики — главные выгодоприобретатели от появления данной трассы.