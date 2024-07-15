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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В линейке «КАМАЗ» K5 появились две новые модели грузовиков для междугородних перевозок
То есть, не «дальнобой», а межгород.

Поскольку на «КАМАЗ» и братский белорусский «МАЗ» сейчас возложены главные надежды отечественного грузового автомобилестроения, то работать им нужно не покладая рук, полностью занимая все высвободившиеся в связи с уходом из-за незаконных односторонних западных рестрикций грузовиков европейских брендов. Вот «КАМАЗ» и работает, сообщив сегодня о том, что предприятие начало выпускать две новые модели грузовиков: КАМАЗ-54902 и КАМАЗ-65658

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Обе модели рассчитаны на междугородние грузоперевозки на небольшие расстояния и оснащаются двигателем «Кама Дизель» мощностью 400 лошадиных сил. Несмотря на то, что эти грузовики подразумеваются как междугородние, в них предусмотрено одно спальное место.

Планы по выпуску данных грузовых автомобилей пока весьма скромные: до конца года КАМАЗ собирается выпустить и отправить покупателям 1 900 грузовиков КАМАЗ-54902. Сколько машин модели 65658 будет произведено, не уточняется.

Сейчас КАМАЗ продолжает импортозамещение, но, как вы понимаете, на данном этапе говорить о полностью российском грузовике не приходится: некоторые комплектующие окольными путями продолжают завозиться из коллективного Запада, часть привозят из Китая. Уровень локализации при этом постоянно возрастает. Что, в общем-то, неизбежно, иначе цены на конечную продукцию будут совершенно нецензурными.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #автомобилестроение #машиностроение #«камаз»
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