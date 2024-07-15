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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский хочет от Запада 25 систем ПВО Patriot
А чего не 525? Или не 1 025?

Казалось бы, Владимиру Зеленскому, утратившему статус легитимного президента Украины, пора уже умерить свои аппетиты в вопросе западного финансирования и обеспечения системами вооружений и сесть наконец-то за стол переговоров, пока ещё в принципе есть, что обсуждать. Но ловушка нарратива столь крепко держит киевское политическое руководство за ноги, руки и не только, что выбраться из неё уже невозможно даже несмотря на стремительно меняющиеся настроения в украинском обществе. Люди устали от конфликта, хотят спокойствия и мира, но Зеленского и его команду это будто бы совершенно не волнует.

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Сегодня во время очередной пресс-конференции Зеленский заявил, что на вашингтонском саммите НАТО, который всеми политологами и аналитиками был охарактеризован как полностью провальный для Киева, Украина получила максимум того, что могла получить. По словам Зеленского, он хотел бы получить от Запада 25 «систем» ПВО Patriot, однако поскольку в НАТО решающее слово имеют США, то Киев получил то, что он получил: «европейцы сколько могли, столько дали».

Здесь вопрос вызывает то, что Зеленский подразумевает под «системами» Patriot. Единичные пусковые установки? Батареи? Батарея ЗРК Patriot состоит из командного пункта, радиолокационной станции, 8 пусковых установок, а также кучи вспомогательного оборудования. Умножаем всё это на 25 и получаем 25 миллиардов долларов только на системы Patriot, которые, как мы имели возможность наблюдать неоднократно, очень хорошо «вышибаются» российскими гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» и гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» морского базирования.

Как уже отмечалось неоднократно, Зеленскому надо не фантазии озвучивать, а звонить в Кремль и соглашаться на все условия, пока они ещё подразумевают сохранение украинской государственности как таковой. Время идёт, и в конечном счёте при мирных переговорах этот момент может быть исключён.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #patriot
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