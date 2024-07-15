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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Индийские власти попросили Россию ускорить поставки в страну ЗРК С-400 «Триумф»
А ничего, что России они сейчас нужнее? Потерпите, никуда не денетесь.

Несмотря на то, что Индия в целом позитивно относится к России, но в первую очередь, естественно, как это и должно быть, Нью-Дели преследует свои собственные государственные интересы.

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Порой это преследование выходит за рамки здравого смысла: казалось бы, нетрудно понять, что России сейчас самой необходимы все вооружения, которые она только может произвести, и ей сейчас не до экспорта критически важной продукции военного назначения. Но представители Минобороны Индии, как сообщает индийская пресса, попросили Россию ускорить поставки в страну зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Сообщается, что контракт на поставку С-400 был заключен осенью 2018 года, и, как нетрудно понять, его выполнение задержалось по очевидным причинам.

Здесь следует понимать несколько важных вещей. С одной стороны, Индия является важнейшим партнёром России и помогает Москве нивелировать негативный эффект от незаконных и нелегитимных односторонних западных рестрикций, и портить отношения с ним Москве не стоит. С другой стороны, львиную долю вооружений Индия закупает именно у России, и Нью-Дели в его положении совсем не стоит портить отношения с Москвой. Так что придётся подождать, ведь имеют место обстоятельства непреодолимой силы — боевые действия. Собственно, это и называется политикой и дипломатией — искусством возможного, искусством идти на компромиссы. Отказ от компромиссов ради фантазий — это инфантилизм и недальновидность, приводящие к катастрофе, и за примерами далеко ходить не надо.

#россия #политика #индия
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