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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Если не убьют»: Медведев пророчит Трампу после пережитого покушения победу на выборах президента США
Скорее всего, так и будет. Победа на выборах, имеется в виду.

На днях в США произошло событие, которое может предрешить и, скорее всего, предрешит исход президентских выборов в ноябре этого года: на бывшего президента, а ныне кандидата в президенты Дональда Трампа было совершено покушение. Как вы прекрасно знаете, пуля просвистела в сантиметре от головы Трампа, пробив ему верхнюю часть ушной раковины, а спасло его, по сути, только случайное качание головой в противоположную от траектории полёта пули сторону.

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Несмотря на то, что Трамп выжил только благодаря невероятной удаче, его дальнейшее поведение продемонстрировало мужество и решительность: вырвавшись из цепких лап некомпетентной Секретной службы (Secret Service, американский аналог ФСО России), бывший и теперь уже, по всей видимости, точно будущий президент США заявил о готовности продолжать участвовать в политической гонке и продемонстрировал кулак в качестве знака своей решительности.

То, что события двухдневной давности гарантировали Трампу переизбрание, считает и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Правда, с одним очень немаловажным нюансом.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — справедливо отметил Медведев, комментируя политическое будущее Трампа.

Кто стоял за 20-летним стрелком, что побудило его на столь резонансное преступление, в каком он был состоянии, теперь уже вряд ли когда-нибудь станет известно. В американской истории покушения на президентов — это, к сожалению, норма, и никто так никогда и не докапывался до сути. Потому что если докопаться, то можно будет «случайно» узнать о схеме работы американского государства, а это мало кому, тем более сейчас, в период окончания владычества США и смены мира на многополярный порядок, не нужно.

#россия #сша #политика
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