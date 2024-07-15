35 % считают, что делать этого не надо, но и в очереди в ТЦК почему-то не стоят.

И в России, и на Украине есть прослойка людей, которые хотят за чужой счёт добиться желаемых для себя результатов. Парадоксально, но касается это в том числе вопросов войны и мира, а также условий, на которых текущий украинский кризис будет завершён. Хотя большинство людей и в России, и на Украине просто хотят завершения боевых действий — с российской стороны, понятное дело, на российских условиях, поскольку именно эти условия диктуются реалиями на поле боя — есть и те, кто призывают вести конфликт до талого.

реклама

На Украине, впрочем, согласно опросу издания ZN.UA, доля тех, кто выступают за продолжение конфликта, снижается. Так, на сегодняшний день 43,9 % респондентов считают, что настало время для начала официальных мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом 21,1 % затрудняются высказать конкретное мнение по этому поводу, и 35 % выступают за продолжение боевых действий.

Напомним, что после отвода российских войск от Киева в рамках Стамбульских соглашений, которое украинское политическое руководство в наглую, переврав всю суть, выдало перед украинским обществом за победу ВСУ, чего, конечно же, даже близко не было, доля украинцев, выступающих за конфликт, переваливала за 90 %. Значительное изменение за 2,5 года, согласитесь, и тенденция такова, что через несколько месяцев доля тех, кто выступают за переговоры, перевалит за половину населения.

Поражает другое: 35 %, выступающих за продолжение конфликта, при этом «почему-то» не выстраиваются в очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинская версия военкоматов) с целью отправки на линию боевого соприкосновения. Впрочем, здесь ситуация идентична российской: в РФ те, кто призывают «брать Харьков, Одессу, Киев, Левобережную Украину» и всё в таком духе, тоже хотят, чтобы это вместо них делали кто-то другие. Не осознавая при этом, что России эти территории доставят больше проблем, чем пользы, ведь в них придётся экспортировать специалистов, которых и в имеющихся границах страны-то не хватает, в них придётся вкладывать огромные деньги, ведь при Украине в развитие регионов не вкладывалось практически ничего. Как уже отмечало российское политическое руководство, этот конфликт — не за территориальные приобретения, он за обеспечение долгосрочной и крепкой безопасности России.