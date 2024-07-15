Дальность применения боеприпасов, оснащённых такими модернизированными модулями, естественно, возрастёт.

С начала 2023 года одним из на самом деле (а не в рекламных буклетах) изменивших ход ведения боевых действий в зоне специальной военной операции вооружений стали российские авиационные бомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Эти простые по своей сути приспособления превращают «тупые» свободнопадающие бомбы в некое подобие крылатых ракет, способных преодолевать десятки километров с места сброса и поражать цели с высокой точностью. Учитывая, что авиабомбы не в пример дешевле настоящих крылатых ракет, в принципе не перехватываются украинскими (западными) средствами противовоздушной обороны а также обладают значительно (многократно) большей разрушительной силой, нет ничего удивительного в том, что это вооружение во многом решило, как будет продолжаться и как завершится этот кризис.

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Пока что об окончании специальной военной операции, а закончиться она должна только на российских условиях, говорить не приходится, а это значит, что усилия оборонно-промышленного комплекса продолжают идти на нужды боевых действий. В частности, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что в перспективе, хоть и не уточняется, в насколько отдалённой, на вооружении ВКС России появятся усовершенствованные модули планирования и коррекции.

Согласно комментарию пресс-службы «Ростеха», данные модернизированные модули позволят «значительно» увеличить дальность применения оснащённых ими авиационных бомб. О точности при этом ничего не сказано, но, полагаем, данный критерий сам собой разумеется.

Следует помнить, что запасы авиабомб в России практически неисчерпаемые: их и с советских времён осталось бесчисленное количество, и современное производство работает в три смены без выходных и праздников, постоянно масштабируя свои мощности.