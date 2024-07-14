Чем меньше возможностей ВСУ к сопротивлению, тем ближе окончание кризиса. Пока так.

ВС РФ продолжают наращивать частоту применения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» для нанесения быстрых и ультимативных ударов по чувствительным целям ВСУ в зоне украинского кризиса. С помощью «Искандеров» сейчас активно поражают железнодорожные узлы, скопления техники, выявленные позиции средств противовоздушной обороны и прочие важные и невосполнимые для Украины цели.

реклама

Сегодня, например, Минобороны России показало кадры ночного удара по позиции зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Комплекс был расположен в Днепропетровской области в районе населённого пункта Волосское.

В результате удара была уничтожена сама пусковая установка ЗРК IRIS-T, радиолокационная станция TRML-4D, а также экипаж, обслуживавший эту технику.

Необходимо понимать, что для России решение украинского кризиса безальтернативно, а это значит, что цели специальной военной операции будут достигнуты либо политико-дипломатическим, либо военным способом. Пока что продолжает реализовываться второй, более затратный и длительный способ, уничтожающий любые перспективы Украины как государства. К сожалению, киевское политическое руководство данный факт совершенно не беспокоит; оно выполняет совсем другой заказ.