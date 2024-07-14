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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ рассказало об особенностях применяемого в зоне СВО дрона-разведчика Supercam S350
Дрон неприхотливый и крайне полезный.

Говорить о том, что специальная военная операция стала дебютным для беспилотников различных типов масштабным вооружённым конфликтом между примерно равными по техническим возможностям сторонами (сейчас не важно, что это равенство Украине обеспечивается всей мощью НАТО и в первую очередь США), на сегодняшний день уже, пожалуй бессмысленно. Это реальность, в которой ведётся данный конфликт, с подачи которого даже появился такой термин, как «прозрачное поле боя».

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С российской стороны, в частности, эта «прозрачность» обеспечивается разведывательными беспилотниками Supercam S350 производства ГК «Беспилотные системы», и вот, Минобороны России решило рассказать широкой общественности, в чём заключаются основные особенности данного бесценного в боевых реалиях дрона.

Как отмечает российское оборонное ведомство, Supercam S350 используют для наблюдения, разведки и целеуказания, при этом технические характеристики БПЛА позволяют выполнять эти задачи в любое время суток и даже в условиях наведения помех как со своей стороны, так и со стороны противника.

Беспилотник-разведчик способен курсировать в небе до четырёх с половиной часов и передавать необходимую информацию на расстоянии до 100 километров от оператора. Максимальная дальность полёта (условный «запас хода») — 240 километров, рабочая высота — от 150 до 5 000 метров. Рабочий диапазон скоростей — 65-120 км/ч. Отличается экранированием от помех, качественным видеосигналом, а также стабильным соединением с оператором; может работать как в арктических, так и тропических условиях.

#россия #боевые действия #supercam s350
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