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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Следовательно, боевые действия будут продолжаться до полного достижения всех целей.

Несмотря на то, что объективная реальность, сложившаяся в зоне украинского кризиса, не просто говорит и уже даже не кричит, а откровенно вопит о необходимости для Киева признать действительность и пойти на переговоры, пока ещё в принципе есть, о чём говорить, украинское политическое руководство пока непреклонно. Связано это с абсолютным нежеланием западных спонсоров Киева сворачивать этот кризис: деньги отмываются, военно-промышленный комплекс в США помаленьку развивается, заказы после демилитаризации Европы о вооружённые силы России через Украину сформированы на десятилетия вперёд.

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По этой причине в Кремле крайне скептически относятся к донесениям о якобы желании/готовности тех или иных сил завершить украинский кризис. В частности, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает игнорировать правомерные и справедливые озабоченности РФ и тащить Украину в состав альянса. Для Москвы это самая что ни на есть красная линия, пересечение которой в главной степени и послужило причиной начала специальной военной операции.

Данное положение дел, добавил Песков, свидетельствует о том, что никаких предпосылок для переговоров по вопросу Украины нет, и России необходимо продолжать добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей.

Условия Москвы для мирного урегулирования украинского кризиса озвучены и известны: полная демилитаризация Украины, её вечная и неотчуждаемая ни при каких условиях (ну, кроме разве что условия вступления в состав другого государства) нейтральность, денацификация, признание новых территориальных и политических реалий. Да, условия жёсткие, но никто, кроме киевского политического руководства, больше не виноват в том, что дошло именно до этого: Украине предлагали исполнять Минские соглашения, но Киеву они «не нравились». Теперь придётся исполнять куда более жёсткие соглашения, и считать за счастье то, что всё завершилось именно так.

#россия #украина #политика #боевые действия
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