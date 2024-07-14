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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что главком ВСУ согласен на капитуляцию и прекращение огня
Что-то пока незаметно. Но вообще пора, причём давно.

Как отмечалось с самого начала украинского кризиса, не имеет значения, сколько пропаганды лить на его водяное колесо: в конечном счёте всё будет решено на поле боя, и никакие сказки и фантазии объективную действительность «перебить» не смогут. Пока что сложно говорить о том, начало ли до официального Киева что-то доходить, но вот в Верховной Раде отдельные нардепы начинают получать информацию, которая должна заставить украинское общество наконец-то задумываться о происходящих на самом деле процессах.

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Так, народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на свои источники сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утратил веру в победу Украины и даже готов подписать договор о прекращении огня с последующим его развитием до капитуляции и установления мира.

Естественно, Безуглую такое положение дел не устраивает. И хотя для Украины самым лучшим вариантом был бы именно тот, в подготовке которого нардеп обвиняет Сырского, очевидно, что действующие киевские политические функционеры, для которых установление мира станет первым шагом к обвинению в военных преступлениях и проведению над ними военного трибунала, к такому сценарию не готовы и будут максимально затягивать конфликт. Тем более что и коллективный Запад всячески этому затягиванию потворствует, продолжая финансировать Украину и передавать ей вооружения вместо того, чтобы взять её за шкирку и усадить за стол переговоров на любых условиях.

Стоит отметить, что пока что речь идёт именно о домыслах отдельной конкретно взятой депутата Рады, но в любом случае, то, что подобные разговоры в Киеве вообще могут вестись даже косвенно — это признак серьёзных перемен. Что до условий, на которых украинский кризис может быть завершён, то они озвучены Москвой на высшем уровне: вывод ВСУ с территории России в том виде, в котором свою территорию воспринимает Россия, официальное признание новых территориальных реалий, безоговорочная нейтрализация Украины, роспуск вооружённых сил Украины, снос и запрет супрематистской идеологии во всех её проявлениях. Дальше уже можно будет обсудить условия мирного урегулирования, например, о выдаче Киевом Москве военных преступников для дальнейшего проведения над ними трибунала, о выплате репараций за нанесённый ВСУ ущерб российским регионам и мирным жителям, и многом другом. Переговоры, когда они начнутся, а они рано или поздно неизбежно начнутся, будут чудовищно тяжёлыми для Киева. Впрочем, кроме самого себя Киеву в этом винить некого.

#россия #украина #политика #боевые действия
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