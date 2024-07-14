Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
Не царь-бомба, конечно, но барон-бомба — точно.

Кадров применения тяжёлых авиационных бомб ФАБ-3000, серийное производство которых в России было возобновлено в феврале этого года, в Сети уже предостаточно, но все они являются неофициальными. Только сегодня Минобороны России наконец-то продемонстрировало, как происходит подготовка ФАБ-3000 к подвешиванию к истребителю-бомбардировщику Су-34, как происходит сброс авиационной бомбы, её переворот в воздухе и раскрытие «крылышек» универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) и, наконец, удар по назначенной цели.

реклама

Конкретно в данном случае удар наносился по пункту временной дислокации вооружённых сил Украины в Харьковской области, являющейся зоной боевых действий, в которой действует группировка войск «Север». Понятно, что после нанесения удара авиационной бомбой такой массы цель уничтожается даже в случае непрямого попадания.

По словам пилота Су-34, ФАБ-3000 является ультимативным решением, поскольку «сложно представить такую цель, которую нельзя было бы поразить авиабомбой такой номинальной массы».

Напомним, что применение авиабомб с УМПК российской авиацией является колоссальной головной болью для ВСУ, лекарства от которой у Украины нет и быть не может, если только, конечно, НАТО не впишется в конфликт напрямую со всей его имеющейся авиацией. Но в этом случае, как вы понимаете, РФ просто использует последний аргумент, и настанет тишина.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ ударом ОТРК «Искандер-М» накрыли ж/д эшелон ВСУ в Харьковской области
Илон Маск рассказал о предложенной Еврокомиссией «незаконной секретной сделке» с X (Twitter) по вопросу цензуры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
11
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
31
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
5
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
45
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
3
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
3
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
8
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
4
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
12

Сейчас обсуждают

Смотрю за 404
12:38
Следить можно только за канцлером германии и с американского оборудования. Совсем китайцы от рук отбились!
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
Руслан
12:29
Сидел на 6600ХТ там тоже унылое ... этот fsr, перешел на 4070 и там dlss на голову выше. Незнаю как сейчас но год назад fsr качество не дотягивало даже до dlss баланс
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
Иван Драго
12:26
От бюджетника за 200 баксов смысла ожидать компакт не имеет смысла. Так как компактный форм-фактор при производстве обходится дороже, из-за стоимости дисплея(да, маленькие дисплеи стоят дороже из-за м...
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
Легенда
12:25
ахах ваще эпично боссу мы задницу надрали с ребятами.
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
Смотрю за 404
12:22
"с вашей логикой и 1060 сойдет" Когда поменял сыну 1060 на 3060 (+9600к + 3200 сл16) и спросил что поменялось, он сказал - ничего. Рубиться во всё то, во что играют 15ти летние подростки. Так же и я, ...
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
Dimkovski
12:16
Зачем отдавать 100к за ноут, на котором ни во что, кроме Контры не поиграть?? Что потянет МОБИЛЬНАЯ 4050 ? Индюшатину?
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
Dimkovski
12:11
Даже сейчас 7700XT полноценно не тянет QHD. О каких 6-8 лет речь? )))) И проц через 6 лет уже отыквится этот
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
Dark_Cloud
12:11
А, это тот умный искусственный интеллект, который советует камни жрать для здоровья? пон
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
Nataly Rer
12:07
А где результат работ то, ссылка на страницу проекта или источник
Need for Speed: Underground возрождается с помощью RTX Remix
Дмитрий Атаман
12:07
Что за тупой обзор
Монитор MSI MAG 275QF с 27-дюймовой панелью поступил в продажу по цене 125 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем