Не царь-бомба, конечно, но барон-бомба — точно.

Кадров применения тяжёлых авиационных бомб ФАБ-3000, серийное производство которых в России было возобновлено в феврале этого года, в Сети уже предостаточно, но все они являются неофициальными. Только сегодня Минобороны России наконец-то продемонстрировало, как происходит подготовка ФАБ-3000 к подвешиванию к истребителю-бомбардировщику Су-34, как происходит сброс авиационной бомбы, её переворот в воздухе и раскрытие «крылышек» универсального модуля планирования и коррекции (УМПК) и, наконец, удар по назначенной цели.

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Конкретно в данном случае удар наносился по пункту временной дислокации вооружённых сил Украины в Харьковской области, являющейся зоной боевых действий, в которой действует группировка войск «Север». Понятно, что после нанесения удара авиационной бомбой такой массы цель уничтожается даже в случае непрямого попадания.

По словам пилота Су-34, ФАБ-3000 является ультимативным решением, поскольку «сложно представить такую цель, которую нельзя было бы поразить авиабомбой такой номинальной массы».

Напомним, что применение авиабомб с УМПК российской авиацией является колоссальной головной болью для ВСУ, лекарства от которой у Украины нет и быть не может, если только, конечно, НАТО не впишется в конфликт напрямую со всей его имеющейся авиацией. Но в этом случае, как вы понимаете, РФ просто использует последний аргумент, и настанет тишина.