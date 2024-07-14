Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск рассказал о предложенной Еврокомиссией «незаконной секретной сделке» с X (Twitter) по вопросу цензуры
X соглашаться на эту сделку не стала.

Что мы знаем о коллективно-западной свободе слова и печати? Ничего нового: лишь то, что это красивая ширма, за которой скрывается уродливая реальность преследований «нарративоотступников» и жесточайший контроль за информационным полем. Так называемые основные средства массовой информации на Западе вещают только одобренную правительствами их стран линию, а все другие точки зрения затыкаются теми или иными способами.

реклама

Сейчас крупной и очень болезненной костью в горле коллективного Запада является социальная сеть X (бывший Twitter), которую приобрёл Илон Маск, наведший в ней порядок согласно своему идеальному видению информационного мира. Естественно, колоссальная площадка, на которой можно спокойно публиковать правду, какой неприятной для американского правительства и его европейских «союзников» бы она ни была, подвергается нападкам со стороны соответствующих правящих классов.

Так, Илон Маск сообщил, что Еврокомиссия предложила X «незаконную секретную сделку». Заключается эта сделка в следующем: администрация X должна «тихо реализовывать цензуру, никому об этом не рассказывая, а в ответ они не будут нас штрафовать». По словам Маска, другие платформы согласились на эту сделку, X — нет.

Ничего удивительного в таком положении дел нет, поэтому мы конкретно в данной ситуации полностью доверяем словам Илона Маска. К сожалению, за примерами далеко ходить не надо: даже касательно украинского кризиса во всех социальных сетях можно безнаказанно разгонять только прозападный/проукраинский нарратив. За любое «оправдание российской агрессии», которая по факту никакая не агрессия, а силовое принуждение реального агрессора к миру, можно в лучшем случае лишиться своей учётной записи, в худшем — чего-то более ценного. Свободы, например.

#политика #илон маск #евросоюз #twitter #x
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ ударом ОТРК «Искандер-М» накрыли ж/д эшелон ВСУ в Харьковской области
После покушения на Дональда Трампа с поддержкой этого кандидата выступил Илон Маск
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
11
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
31
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
5
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
45
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
3
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
3
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
8
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
4
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
12

Сейчас обсуждают

Руслан
12:29
Сидел на 6600ХТ там тоже унылое ... этот fsr, перешел на 4070 и там dlss на голову выше. Незнаю как сейчас но год назад fsr качество не дотягивало даже до dlss баланс
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
Иван Драго
12:26
От бюджетника за 200 баксов смысла ожидать компакт не имеет смысла. Так как компактный форм-фактор при производстве обходится дороже, из-за стоимости дисплея(да, маленькие дисплеи стоят дороже из-за м...
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
Легенда
12:25
ахах ваще эпично боссу мы задницу надрали с ребятами.
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
Смотрю за 404
12:22
"с вашей логикой и 1060 сойдет" Когда поменял сыну 1060 на 3060 (+9600к + 3200 сл16) и спросил что поменялось, он сказал - ничего. Рубиться во всё то, во что играют 15ти летние подростки. Так же и я, ...
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
Dimkovski
12:16
Зачем отдавать 100к за ноут, на котором ни во что, кроме Контры не поиграть?? Что потянет МОБИЛЬНАЯ 4050 ? Индюшатину?
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
Dimkovski
12:11
Даже сейчас 7700XT полноценно не тянет QHD. О каких 6-8 лет речь? )))) И проц через 6 лет уже отыквится этот
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
Dark_Cloud
12:11
А, это тот умный искусственный интеллект, который советует камни жрать для здоровья? пон
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
Nataly Rer
12:07
А где результат работ то, ссылка на страницу проекта или источник
Need for Speed: Underground возрождается с помощью RTX Remix
Дмитрий Атаман
12:07
Что за тупой обзор
Монитор MSI MAG 275QF с 27-дюймовой панелью поступил в продажу по цене 125 долларов
Юрий Филатов
12:04
Эм... То есть система будет сама отправлять сторожа с автоматом сбивать дрон и лишать его премии, если он не справится?
Специалисты Ростеха увеличили дальность обнаружения БПЛА на 40% благодаря использованию нейросети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем