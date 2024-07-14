X соглашаться на эту сделку не стала.

Что мы знаем о коллективно-западной свободе слова и печати? Ничего нового: лишь то, что это красивая ширма, за которой скрывается уродливая реальность преследований «нарративоотступников» и жесточайший контроль за информационным полем. Так называемые основные средства массовой информации на Западе вещают только одобренную правительствами их стран линию, а все другие точки зрения затыкаются теми или иными способами.

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Сейчас крупной и очень болезненной костью в горле коллективного Запада является социальная сеть X (бывший Twitter), которую приобрёл Илон Маск, наведший в ней порядок согласно своему идеальному видению информационного мира. Естественно, колоссальная площадка, на которой можно спокойно публиковать правду, какой неприятной для американского правительства и его европейских «союзников» бы она ни была, подвергается нападкам со стороны соответствующих правящих классов.

Так, Илон Маск сообщил, что Еврокомиссия предложила X «незаконную секретную сделку». Заключается эта сделка в следующем: администрация X должна «тихо реализовывать цензуру, никому об этом не рассказывая, а в ответ они не будут нас штрафовать». По словам Маска, другие платформы согласились на эту сделку, X — нет.

Ничего удивительного в таком положении дел нет, поэтому мы конкретно в данной ситуации полностью доверяем словам Илона Маска. К сожалению, за примерами далеко ходить не надо: даже касательно украинского кризиса во всех социальных сетях можно безнаказанно разгонять только прозападный/проукраинский нарратив. За любое «оправдание российской агрессии», которая по факту никакая не агрессия, а силовое принуждение реального агрессора к миру, можно в лучшем случае лишиться своей учётной записи, в худшем — чего-то более ценного. Свободы, например.