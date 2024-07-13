Потери колоссальны.

Несмотря на то, что вооружённые силы Украины прекрасно знают, что Харьковская область просматривается российскими средствами разведки и объективного контроля практически на всю её глубину, а то и дальше, других вариантов, кроме как идти на риск при подвозе личного состава и боевой техники на данное направление линии боевого соприкосновения, у киевского военно-политического руководства нет. Как вы понимаете, расчёт на удачу срабатывает далеко не всегда, и вот, сегодня разведка выявила железнодорожный эшелон ВСУ в селе Буды Харьковской области, после чего по указанным координатам был в кратчайшие сроки нанесён удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М».

реклама

Результат — поражение эшелона, на платформах которого были уничтожены порядка двадцати единиц техники, включая три боевых машины пехоты Marder производства Германии.

Отметим, что ОТРК «Искандер-М» всё чаще применяются ВС РФ для нанесения точечных и точных ударов по чувствительным целям ВСУ. Это свидетельствует как о наращивании производства непосредственно самих баллистических оперативно-тактических ракет данного комплекса, так и о повышении «плотности» разведки и о снижении на несколько порядков времени между получением координат и отдачей приказа на нанесение удара. В начале специальной военной операции этот «лаг» мог составлять до нескольких часов, за которые, как вы понимаете, и эшелон много раз разгрузиться успеет, и пункт временной дислокации опустеть, и так далее. Сейчас же задержка между выявлением цели и её поражением сведена до нескольких минут.